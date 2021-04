Quand il apprend à tort de la bouche de son médecin n’avoir plus que 30 jours à vivre, un policier incompétent, habituellement la risée de ses collègues, se met en tête de devenir un héros au sein de son commissariat.

Marc-André Lussier

La Presse

Tarek Boudali a atteint la popularité en France grâce à La bande à Fifi, un groupe d’humoristes ayant fait sa marque sur la chaîne Canal Plus. Les films auxquels participent les membres de cette troupe – Babysitting, Babysitting 2, Alibi.com – cartonnent systématiquement au box-office là-bas. Même Épouse-moi mon pote, une comédie généralement très décriée à cause des clichés véhiculés sur l’homosexualité, a attiré tout près de 2,5 millions de spectateurs dans les salles de l’Hexagone il y a quatre ans.

Bien que certains de ces longs métrages aient été distribués au Québec, Tarek Boudali et ses deux comparses, Philippe Lacheau et Julien Arruti, sont pratiquement de parfaits inconnus chez nous. Et ce pénible 30 jours max ne changera rien à l’affaire. Distillant un humour régressif, cette comédie policière poussive tente de mêler l’humour et l’action en ratant toujours la cible.

S’appuyant sur un postulat déjà éculé, celui du flic se transformant en tête brûlée quand il n’a plus rien à perdre, le récit n’est plus qu’une enfilade de gags prévisibles et souvent grotesques. Fascination pour l’Amérique oblige, on le ponctue aussi d’un inévitable pèlerinage à Las Vegas.

Les participations de Marie-Anne Chazel, José Garcia et Nicolas Marié auraient sans doute pu nous faire croire à un peu plus de finesse, mais là n’était manifestement pas l’intention de Tarek Boudali. Ce dernier, en plus de tenir le rôle de ce policier apprenant faussement qu’il n’en a que pour 30 jours à vivre, signe ici sa deuxième réalisation (après Épouse-moi mon pote) en portant à l’écran un scénario dont il a eu l’idée, qu’il cosigne avec deux autres scénaristes (Pierre Dudan et Grégory Boutboul).

Même si la vie est franchement trop courte, il se trouve que plus de 1 million de spectateurs français se sont rendus dans les salles pour voir 30 jours max, même en pleine pandémie.

En salle dès ce vendredi

IMAGE FOURNIE PAR TVA FILMS 30 jours max, un film de Tarek Boudali