Arlo the Alligator Boy

Un jeune alligator élevé comme un petit garçon dans un bayou met le cap sur New York dans l’espoir d’y retrouver son père. En chemin, il se fait des amis (et quelques ennemis).

Danielle Bonneau

La Presse

Habituellement, le succès d’un film entraîne la création d’une série télévisée, qui s’en inspirera et mettra en scène des personnages forts ayant marqué l’imagination. Dans ce cas-ci, Netflix a déjà annoncé que les aventures d’Arlo et de ses camarades se poursuivront dans une télésérie. Heureusement, les compagnons, mal assortis, sont sympathiques. Mais ils ne sont pas exploités à leur juste valeur dans ce film au scénario prévisible et sans grande originalité.

Pourtant, l’animation en 2D, très colorée, s’avère fort intéressante. La musique et les chansons signées Alex Geringas contribuent de belle façon à mieux faire connaître certains protagonistes et à faire avancer l’histoire. Mais le scénariste Ryan Crego, qui en est à sa première expérience à la réalisation d’un film d’animation, aurait eu avantage à s’entourer d’une plus grande équipe pour mieux développer les personnages et injecter davantage d’humour.

Michael J. Woodard, qui s’est fait connaître par l’entremise du concours American Idol, en 2018, prête sa voix à Arlo, un éternel optimiste mi-humain, mi-alligator. Élevé par une dame originale qui l’a pris sous son aile (Annie Potts), il se lance dans l’inconnu le cœur rempli d’espoir après avoir appris qu’il était né à New York. En chemin, il se frottera à des méchants vraiment méchants (ce qui explique l’avertissement de peur et la classification 7 ans et plus, de Netflix).

Le très sociable Arlo rencontre aussi des personnages au cœur d’or, plus bizarres les uns que les autres, qui l’accompagneront dans sa quête et deviendront ses amis. Bertie (Mary Lambert), la géante à la voix douce, suscite le plus d’intérêt et chante une des plus belles chansons, Follow Me Home.

Tout le long du film, le message d’acceptation de soi est maintes fois répété. Il se veut inspirant. Mais dénué d’émotion, il ne touche pas vraiment la cible. Dommage, car la prémisse était prometteuse.

Arlo the Alligator Boy est offert sur Netflix

IMAGE FOURNIE PAR NETFLIX Arlo the Alligator Boy, de Ryan Crego

Comédie musicale d’animation

Arlo the Alligator Boy

Ryan Crego

Avec les voix de Michael J. Woodard, Mary Lambert, Annie Potts

1 h 32

★★