Parti en Guyane pour aller étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie, un jeune aventurier doit non seulement composer là-bas avec une bande criminelle, mais il doit aussi gérer l’arrivée de sa mère, très envahissante…

Marc-André Lussier

La Presse

Plus de 45 ans après Le sauvage, dans lequel elle donnait la réplique à Yves Montand, Catherine Deneuve renoue avec le genre de la comédie d’aventures en se glissant dans la peau d’une anthropologue inquiète. Même si la tonalité de Terrible jungle est très différente de celle du film classique de Jean-Paul Rappeneau, la présence de l’actrice ramène quand même à l’esprit le talent comique de cette dernière, plus rarement exploité.

S’inspirant davantage des comédies comme Airplane ! et autres OSS 117, évoquant même au passage un protagoniste à la Tintin (vaste programme !), le tandem formé d’Hugo Benamozig et David Caviglioli (l’un a étudié l’écriture de scénarios ; l’autre est journaliste) propose en guise de premier long métrage un « film de jungle », qu’ils estiment être un genre à part entière.

Parsemé de quelques bons gags, n’évitant pas les clichés non plus, Terrible jungle est un film inégal à cause de sa structure même. Toute la partie impliquant le fils aventurier (Vincent Dedienne), qui tente de se défaire de l’emprise d’une mère trop envahissante, vedette de sa profession, est plutôt laborieuse. En revanche, les aventures de cette femme, partie en Guyane à la recherche de son fils, donnent l’occasion à Catherine Deneuve et Jonathan Cohen, qui interprète un officier toujours à côté de ses pompes, de former un duo aussi improbable qu’efficace.

IMAGE FOURNIE PAR MAISON 4:3 Terrible jungle, d’Hugo Benamozig et David Caviglioli

Signalons par ailleurs la présence d’un personnage québécois (dont on souligne l’accent à gros traits) qui apparaît au beau milieu de la jungle. Ce type est interprété par Stéphan Beauregard, un Québécois établi à l’île de la Réunion. Ce territoire français, situé dans l’océan Indien à l’est du continent africain, a servi de doublure à la Guyane au profit de ce divertissement qui, bien qu’honnête, ne passera pas à l’histoire.

Terrible jungle est présentement à l’affiche.