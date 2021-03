Parents très aimants, mais débordés, Allison et Carlos Torres décident d’organiser une journée dite du « oui ». Durant 24 heures, ils choisissent de ne rien refuser à leurs trois enfants, dont leur adolescente Katie qui cherche à se détacher de l’autorité parentale. Cette folle équipée va les aider à souder les liens familiaux.

André Duchesne

La Presse

À la fois invraisemblable, coloré et amusant, ce film possède la bonne qualité d’être uniquement ce qu’il est : une comédie légère et sans prétention dans laquelle on ne verse pas trop dans l’affirmation et la leçon.

Oh ! Il y a bien un passage plutôt moralisateur où Katie (Jenna Ortega), l’aînée de 14 ans, doit admettre que sa mère avait raison de ne pas vouloir la laisser aller dans un évènement musical grand public. Mais autrement, on est ici davantage dans le délire assumé que la morale à cinq sous.

Un exemple ? Le lecteur aura sans doute vu cette publicité d’assurances dans laquelle un père et son fils fabriquent des volcans maison dont l’irruption prend des proportions dévastatrices, la lave sucrée sortant par toutes les fenêtres. Eh bien, c’est le cas ici, et deux fois plutôt qu’une, alors que les deux plus jeunes de la famille Torres organisent une fête où tous les enfants du quartier s’en donnent à cœur joie.

Tout ça parce que les parents ont décrété une journée du oui visant à se décharger de la culpabilité de toujours dire non à leurs trois enfants. On laissera aux spécialistes le soin de séparer le bon grain de l’ivraie dans ce genre d’activité ultra-permissive. Mais après avoir fureté sur le web, disons qu’il semble bien que la comédienne Jennifer Garner tienne un « Yes Day » une fois par année avec ses enfants.

Le résultat est-il aussi coloré et délirant que ce qu’on voit dans ce film ? On peut en douter, tellement les artisans ont ici poussé le bouchon au maximum, comme envoyer la famille dans un lave-auto en laissant toutes les fenêtres ouvertes.

En somme, on regardera ce film en famille, avec les jeunes enfants, en mettant son cerveau à « off » et en acceptant toutes les invraisemblances servies durant 90 minutes. D’autant plus que les comédiens sont assez convaincants. Dommage que le film ne soit pas sorti au début de la semaine de relâche scolaire.

Sur Netflix

IMAGE FOURNIE PAR NETFLIX Affiche de Yes Day

COMÉDIE FAMILIALE

Yes Day

Miguel Arteta

Avec Jennifer Garner, Edgar Ramirez, Jenna Ortega et H. E. R.

1 h 30

★★★