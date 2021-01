L’auteure et ironiste Fran Lebowitz met sa pensée à nue dans cette série documentaire de Netflix tournée juste avant la pandémie. Sous le mode d’une brillante digression, l’intellectuelle et mondaine livre ses observations incisives à Martin Scorsese. Tout y passe : la culture et l’immobilier, le mouvement #metoo et Andy Warhol, les milléniaux et la vie urbaine. Mais surtout, sa relation intime et viscérale avec New York.

Luc Boulanger

La Presse

Après Public Speaking en 2010, le réalisateur Martin Scorsese a eu la bonne idée de refaire un documentaire avec son amie, Fran Lebowitz, à partir de ses réflexions sur la culture, la société et son amour pour sa ville d’adoption : New York. Le résultat est bonifiant !

Pendant sept épisodes, on suit avec plaisir Fran Lebowitz dans ses promenades dans les rues de Manhattan (si vous aimez la Grosse Pomme, vous allez être servis par les magnifiques images de cette ville avant la pandémie). Mais on savoure surtout ses paroles, comme un rare nectar.

Parce que cette intellectuelle, en 50 ans de vie publique, a toujours dit ce qu’elle pense vraiment. Peu importe le sujet, l’époque ou l’auditoire, elle s’exprime librement, sans langue de bois ; et sans essayer de plaire aux penseurs à la mode, de droite comme de gauche.

Fran Lebovitz aime argumenter. À ses yeux, une conversation est d’abord une joute verbale avec son interlocuteur. Pour elle, l’important n’est pas d’avoir raison, comme trop de nos contemporains qui sont accrochés à leur opinion comme à une bouée. Mais d’aiguiser sa pensée, de la polir pour la faire briller comme un diamant.

IMAGE FOURNIE PAR NETFLIX Pretend It’s a City, de Martin Scorsese, mettant en vedette Fran Lebowitz

Lectrice boulimique, Fran Lebowitz croit que « les livres ne sont pas des miroirs, mais des portes » pour nous faire découvrir des univers plus grands que la réalité qui nous entoure. À une époque où la pensée est de plus en plus grégaire, où chacun doit choisir son camp idéologique, les observations de cette intellectuelle farouchement indépendante sont un baume sur la frilosité du temps présent.

Sur Netflix

★★★★

Pretend It’s a City (VF: Si c’était une ville). Série documentaire de Martin Scorsese. Avec Fran Lebowitz, Spike Lee, Olivia Wilde, Alec Baldwin. 210 minutes.