Après le décès soudain de son riche et puissant père, une jeune femme découvre l’héritage secret — et insoupçonné — que ce dernier lui a laissé. Sa vie et celles de ses proches pourraient en être perturbées à jamais.

Marc-André Lussier

La Presse

Ce nouveau thriller de Vaughn Stein, qui avait signé la réalisation de Terminal il y a deux ans, faisait partie de la sélection du festival de Tribeca, lequel s’est tenu de façon virtuelle le mois dernier. Voilà qui est quand même étonnant. Inheritance fait partie de ces films dont l’intrigue est si peu plausible qu’ils se transforment rapidement en comédie involontaire.

Qu’un festival de cinéma respectable ait cru bon de l’inclure dans sa programmation dépasse l’entendement. Ou les limites du désespoir.

Rien ne tient debout dans cette histoire imaginée par Matthew Kennedy (son premier scénario), qui demande au spectateur de souscrire à des propositions défiant toute logique. Ainsi, l’héritage dont il est question dans le titre fait écho à celui que reçoit de son riche père une jeune avocate, qui, contrairement à sa mère et à son frère politicien, ne reçoit qu’un (maigre) million de dollars, mais aussi un message vidéo secret et une clé. Celle-ci donne accès à une trappe dans le jardin que personne n’a apparemment songé à ouvrir en 30 ans, laquelle donne sur un bunker.

IMAGE FOURNIE PAR VVS FILMS Inheritance, de Vaughn Stein

Ce qui se trouve dans ce bunker est tellement ridicule que les frissons d’usage attendus — on est dans le domaine du thriller serti d’un peu d’épouvante — sont vite anéantis. Lilly Collins et Simon Pegg font du mieux qu’ils peuvent dans ce film où l’on se prend terriblement au sérieux, mais il est à se demander sincèrement comment ils s’y sont pris pour faire semblant d’y croire.

Inheritance est offert en vidéo sur demande en version originale anglaise seulement. Une version française, intitulée Succession, sera lancée le 7 juillet.

★½

Thriller. Inheritance, de Vaughn Stein. Avec Lilly Collins, Simon Pegg, Connie Nielsen. 1 h 51.