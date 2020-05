Terry Donahue, championne de baseball, et Pat Henschel ont caché qu’elles s’aimaient pendant plus de six décennies. Le documentaire lève le voile sur le parcours inusité des deux Canadiennes et montre la profondeur de leur relation, à un moment où elles sont confrontées à la maladie.

Danielle Bonneau

La Presse

Le documentaire A Secret Love devait être lancé au festival South by Southwest en mars. Il est plutôt offert en primeur sur Netflix, dans un contexte où les conditions de vie des personnes âgées attirent l’attention. Cela rend l’œuvre de Chris Bolan encore plus touchante.

Le film met en lumière l’histoire d’amour qu’ont vécue en cachette Terry Donahue et Pat Henschel depuis qu’elles se sont rencontrées en 1947, à Moose Jaw, en Saskatchewan. Le documentaire suit parallèlement l’évolution de leur situation, alors que Terry, atteinte de la maladie de Parkinson, demande de plus en plus de soins.

L’incursion dans le passé du couple est fascinante, grâce aux nombreuses photos, aux anciens films personnels et aux lettres d’amour, qui appuient les propos des deux femmes. La riche présentation visuelle permet de mieux comprendre ce qui les a poussées à déménager à Chicago pour vivre clandestinement leur amour. Une scène du film A League of Their Own (V.F. : Une ligue en jupons), mettant en vedette Geena Davis et Madonna, a même été incorporée au documentaire, même si l’action se déroule avant l’arrivée de Terry Donahue dans la ligue féminine de baseball professionnel. Cela enrichit les nombreuses autres références à cette époque, où il fallait beaucoup de courage pour sortir des sentiers battus.

IMAGE FOURNIE PAR NETFLIX

Chris Bolan donne la parole aux deux partenaires, qui révèlent la peur dans laquelle elles ont longtemps vécu et dévoilent la réaction de leurs proches quand elles leur ont finalement annoncé qu’elles étaient gaies. Le réalisateur a eu un accès privilégié au couple, puisqu’il est le fils de Diana Bolan, la nièce adorée de Terry Donahue, qui a finalement pris les choses en main pour que sa chère tante soit en sécurité. Pat Henschel était particulièrement réticente à quitter leur maison et essuie quelques critiques. Mais c’est la relation toute spéciale entre les deux conjointes qui triomphe, donnant lieu à de très beaux moments.

A Secret Love est diffusé sur Netflix.

★★★½

A Secret Love (V.F. Aimer en secret). Documentaire de Chris Bolan. Avec Terry Donahue, Pat Henschel, Diana Bolan. 1 h 23.