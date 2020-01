Voyant avec joie l’heure de la retraite sonner, un couple compte réaliser enfin son rêve de tout quitter pour aller s’installer au Portugal. Mais tout ne sera pas si simple, d’autant que la famille se révèle plutôt accaparante…

Marc-André Lussier

La Presse

Le ton de cette comédie écrite par Guillaume Clicquot de Mentque, qui s’était déjà fait la main à la comédie familiale avec Papa ou maman, est établi dès la toute première scène. On y voit Marilou (Michèle Laroque) se déplacer dans son cabinet de dentiste comme le ferait Mary Poppins dans la résidence des Banks. Cette professionnelle, encore dans la jeune cinquantaine, est trop heureuse d’apprendre que son mari Philippe (Thierry Lhermitte), de 10 ans son aîné, peut quitter son emploi dès maintenant et toucher sa pleine pension sans pénalité, d’autant que les deux tourtereaux attendent ce moment béni depuis longtemps.

Dans ce genre de comédie bon enfant, on tentera évidemment de semer le plus d’embûches possible dans la concrétisation du rêve des jeunes retraités. Le récit repose ainsi sur les déboires des enfants du couple qui, au mieux, prennent leurs parents pour les nounous de leurs propres enfants ; au pis, pour un refuge destiné à un ex qu’on vient de quitter. Il y a aussi cette aïeule dont on dit qu’elle n’en a plus que pour quelques semaines à vivre, même si elle n’a jamais semblé être en aussi belle forme…

IMAGE FOURNIE PAR TVA FILMS Joyeuse retraite !, de Fabrice Bracq

Les gags sont hyper prévisibles, mais le charme des interprètes élève un peu l’ensemble. Outre les deux acteurs principaux, il convient de souligner les présences de Nicole Ferroni, formidable dans le rôle de la fille du couple, et de Judith Magre, l’interprète de la mère de Philippe. On déplorera quand même un récit qui tombe inévitablement dans la facilité (un dénouement à l’aéroport ? Vraiment ?) et le moralisme à deux sous qui l’accompagne.

★★½

Joyeuse retraite !. Une comédie de Fabrice Bracq. Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Judith Magre. 1 h 37.

