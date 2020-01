Uncut Gems : dans le tapis, jusqu’au bout ! ★★★½

Uncut Gems fait partie de ces films qui peuvent autant séduire qu’exaspérer. Là où plusieurs cinéastes auraient sciemment choisi de laisser respirer le spectateur par moments, Benny et Josh Safdie (Good Time) n’empruntent qu’un seul mode : dans le tapis tout le temps, jusqu’au bout. On ne se parle pas dans Uncut Gems ; on se crie par la tête, toujours au bout de sa voix. Une simple discussion tourne inévitablement à l’affrontement et à l’insulte.