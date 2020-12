En 1840, un touriste fortuné venu acheter des ammonites demande à une paléontologue renommée de prendre son épouse malade en pension, moyennant rémunération. Même si Mary accepte à contrecœur d’héberger Charlotte, les deux femmes développent progressivement une liaison amoureuse.

Marc-André Lussier

La Presse

Le plus grand malheur d’Ammonite est d’arriver un an après Portrait de la jeune fille en feu, film exceptionnel (signé Céline Sciamma), auquel ce deuxième long métrage de Francis Lee sera inévitablement comparé. Le nouvel opus du cinéaste britannique affiche cependant les mêmes qualités que God’s Own Country, le film qui l’a révélé, dans lequel il décrivait de façon remarquable l’attirance entre un fermier du Yorkshire et un travailleur immigrant roumain. On trouve en outre dans Ammonite ce même rapport rugueux à la terre et à la nature, cette même volonté d’authenticité dans la peinture des sentiments humains.

Dans cette histoire librement inspirée de la vie de la paléontologue Mary Anning (Kate Winslet), qui n’a jamais vraiment eu de son vivant la reconnaissance que ses découvertes auraient dû lui valoir, Francis Lee révèle les désirs secrets qui auraient pu animer la scientifique. La liaison dans laquelle cette dernière, issue d’un milieu modeste et vivant à la dure, s’engage avec Charlotte (Saoirse Ronan), une jeune femme de la haute société, est abordée de façon franche, apparemment sans trop de pression sociale. Les deux amantes vivent en effet loin du monde, dans une petite localité du Dorset, sur le bord de la Manche.

Avec des images d’une belle âpreté, signées par le directeur photo français Stéphane Fontaine (Un prophète, Elle), de beaux mouvements de caméra, sans oublier les excellentes performances de Kate Winslet, Saoirse Ronan et Gemma Jones (formidable dans le rôle de la mère de Mary), Francis Lee s’éloigne ici de la biographie traditionnelle pour se concentrer sur les modulations sensibles, parfois brutales, d’une passion amoureuse.

AFFICHE FOURNIE PAR ENTRACT FILMS Affiche d’Ammonite, un film de Francis Lee

Ammonite, qui fait partie de la sélection du Festival de Cannes, est un beau film dont le vertige, étrangement, n’est pas toujours aussi communicatif que souhaité. C’est peut-être à cause du souvenir que nous a laissé La jeune fille en feu…

Ammonite est offert en vidéo sur demande en version originale et en version française sur plusieurs plateformes, parmi lesquelles Illico, Bell, Boutique Cineplex, iTunes et Google Play.

★★★½

Drame. Ammonite. Francis Lee. Avec Kate Winslet, Saoirse Ronan, Gemma Jones. 1 h 57.