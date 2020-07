#JeSuisLà : #onnediraitpas ★★½

#OMG, #JeSuisLà commence de la pire des façons avec ces échanges sur les réseaux sociaux mis en surimpression sur l’écran. On a vu ça dans combien de films d’ados déjà ? Quelqu’un a-t-il signalé au réalisateur de La famille Bélier que la formule était #out depuis You’ve Got Mail de Nora Ephron, sorti en 1998 ?