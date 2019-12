The Two Popes : crise de foi ★★★★

Le pape Benoît XVI convoque au Vatican l’un de ses critiques les plus sévères, le cardinal Bergoglio, pour révéler à ce dernier un secret qui pourrait ébranler les fondements de l’Église catholique. Et, peut-être, trouver aussi en lui un successeur…

Marc-André Lussier

La Presse

Après quelques années sans avoir réalisé de long métrage, le cinéaste brésilien Fernando Meirelles (Cidade de Deus, The Constant Gardener) revient en force en portant à l’écran un scénario d’Anthony McCarten (Darkest Hour, Bohemian Rhapsody). The Two Popes relate l’un des épisodes les plus fascinants — et les plus étranges — de l’histoire de l’Église catholique.

Le conclave de 2005, au cours duquel un nouveau pape a été élu après la mort de Jean-Paul II, illustre une division entre les tenants d’un conservatisme pur et dur, représentés par le cardinal Ratzinger (Anthony Hopkins), et les forces plus « progressistes », incarnées par le cardinal argentin Bergoglio (Jonathan Pryce). Ce dernier, reparti vivre chez lui, revient quelques années plus tard au Vatican pour offrir au pape Benoît XVI, son rival de 2005, sa démission. Apparemment, les plans des instances divines ne sont pas les mêmes…

La richesse de The Two Popes réside dans ce face-à-face idéologique entre deux hommes « de bonne volonté », dont l’approche face aux dogmes de la religion est diamétralement opposée. La nature des conversations dans lesquelles les deux papes se sont engagés derrière les portes closes a bien sûr été imaginée par le scénariste, mais le cinéaste met habilement cette confrontation en contexte en cherchant les motivations profondes de l’un et de l’autre. À cet égard, relevons cet épisode particulièrement fort, campé en Argentine au temps de la dictature militaire.

IMAGE FOURNIE PAR NETFLIX The Two Popes, de Fernando Meirelles

The Two Popes est aussi magnifiquement bien servi par les performances de deux acteurs exceptionnels, qui se retrouvent quasiment ici dans une dynamique théâtrale.

Notez que The Two Popes prend l’affiche le 6 décembre en version originale au cinéma Dollar à Montréal. Il sera offert sur Netflix le 20 décembre.

★★★★

The Two Popes. Un drame de Fernando Meirelles, avec Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujín. 2 h 05

