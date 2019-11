Avocat chargé de la défense d’entreprises de produits chimiques, Robert Bilott retourne sa veste lorsqu’il découvre que le géant DuPont a tenté de dissimuler durant des décennies les effets négatifs sur la santé humaine et animale d’une substance servant à la fabrication du téflon.

André Duchesne

La Presse

Inspirée d’un fait réel, l’histoire commence à la fin des années 90 dans la ville de Parkersburg, en Virginie-Occidentale. Un fermier, Wilbur Tennant, voit ses 190 vaches mourir les unes après les autres comme si elles étaient possédées.

Le dénouement est survenu en février 2017 lorsque DuPont a réglé, pour 671 millions de dollars, une action collective impliquant quelque 3500 réclamations, sans toutefois reconnaître de responsabilité.

Cette histoire ahurissante est racontée dans ce film de Todd Haynes (I’m Not There, Carol) avec une excellente dose de tension et d’humanisme, de désespoir et d’obsession.

Obsession parce que le personnage central, Robert Bilott (excellent Mark Ruffalo), est complètement habité et obnubilé par sa cause, au point de négliger sa famille et de perdre une partie de sa santé. Anne Hathaway défend avec brio le rôle de Sarah, l’épouse de Bilott.

PHOTO FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES Dark Waters

Comme c’est souvent le cas avec les drames campés dans les régions semi-rurales américaines, le film porte une coloration grisâtre, glauque, tristounette et assommante, mais qui donne plus de relief à l’histoire. On a néanmoins hâte, une fois arrivé au générique de fin, d’aller prendre un bol d’air et de regarder le ciel bleu.

Très réussi sous tous les aspects même s’il est porté par une mise en scène assez convenue, le film rappelle dans son essence (l’indignation suivie d’une enquête sur un drame social) le long métrage Spotlight de Tom McCarthy, dans lequel Mark Ruffalo défendait aussi le rôle principal, celui d’un journaliste mettant au jour un scandale de prêtres pédophiles. À notre humble avis, Spotlight était légèrement supérieur.

Il reste qu’après avoir vu cette histoire à la David contre Goliath, vous risquez de ne plus regarder le fond de votre poêle en téflon de la même manière.

★★★½

Drame. Dark Waters, de Todd Haynes. Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway et Tim Robbins. 2 h 06.

> Consultez l’horaire du film : https://ouvoir.ca/2019/dark-waters