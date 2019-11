En 2020, au Mexique, une jeune ouvrière devient la proie d’un robot hyper puissant envoyé du futur pour la tuer. Une femme aux forces surhumaines dépêchée par les rebelles pour la sauver et les personnages cultes de la franchise Terminator, Sarah Connor et le modèle T-800, unissent leurs forces considérables pour contrer son ennemi.

Danielle Bonneau

La Presse

Oubliez les trois longs métrages et la série télévisée réalisés depuis la sortie du film culte Terminator 2 : Judgment Day, en 1991. Linda Hamilton reprend son rôle de Sarah Connor et se retrouve, 28 ans plus tard, en compagnie d’un Terminator T-800 interprété avec son brio habituel par Arnold Schwarzenegger. Ils ont tous deux vieilli, mais ils en imposent tout autant.

James Cameron (Titanic, Avatar), qui avait réalisé les deux premiers opus pour ensuite prendre ses distances, effectue aussi un retour à titre de coproducteur. Il a contribué au développement de l’histoire, tout en laissant les rênes au réalisateur Tim Miller (Deadpool), qui a multiplié les scènes d’action tout en intégrant une dose d’humour.

Linda Hamilton, l’une des premières héroïnes d’un film d’action, repousse de nouveau les limites, à 63 ans. Dans chaque scène, elle inspire le respect avec sa voix grave et sa colère contenue. Elle est dans une forme remarquable. Dans un scénario qui risque d’être répétitif, Mackenzie Davis apporte un vent de fraîcheur. L’actrice canadienne de 32 ans (Blade Runner 2049) impressionne avec sa force tout en donnant une touchante vulnérabilité à son personnage, Grace. Humaine, mais technologiquement améliorée, elle combat avec conviction le nouveau robot de type Rev-9, qui se scinde en deux pour mieux attaquer (le terrifiant Gabriel Luna). L’actrice colombienne Natalia Reyes complète le trio féminin, très fort.

IMAGE FOURNIE PAR PARAMOUNT PICTURES Terminator : Dark Fate

Ce sixième film comporte évidemment des scènes tirées par les cheveux et a abondamment recours aux effets spéciaux. Étant fidèle à la franchise, les amateurs seront satisfaits.

★★★

Terminator – Dark Fate (V.F. : Terminator – Sombre destin). Science-Fiction de Tim Miller. Avec Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis. 2 h 08