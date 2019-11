Dans les années 50, à une époque où l’administration municipale tente de revitaliser le quartier de Brooklyn en rasant des immeubles vétustes pour les remplacer par des appartements plus chics, un détective privé, atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, fait enquête sur la mort de son mentor, assassiné par une organisation criminelle.

Marc-André Lussier

La Presse

Le moins que l’on puisse dire est qu’Edward Norton ne manque pas d’ambition. Lui qui n’avait pas touché à la réalisation depuis presque 20 ans (Keeping the Faith est sorti en 2000) porte aujourd’hui à l’écran le roman à succès de Jonathan Lethem en ramenant cependant l’action dans les années d’après-guerre.

Ce choix artistique sied bien au réalisateur, qui joue aussi le personnage principal du film, car ce changement d’époque lui permet de plonger goulûment dans l’atmosphère du film noir, tel qu’on le concevait dans l’âge d’or hollywoodien. Autrement dit, Motherless Brooklyn (Les ombres de Brooklyn en version française) sert à Edward Norton de prétexte pour faire du style et offrir une esthétique, tant sur le plan visuel que sur le plan musical, qui rend hommage au genre.

Si Motherless Brooklyn est une réussite à ce chapitre, force est d’admettre que le récit est parfois confus et devient difficile à suivre par moments. Cela dit, Norton trace clairement un parallèle avec l’époque actuelle (l’embourgeoisement des quartiers « pauvres » dans les grandes villes est un phénomène de plus en plus grand) et donne à Alec Baldwin, qui campe un personnage inspiré de l’urbaniste Robert Moses, un rôle qui évoque un état d’esprit bien actuel, duquel les minorités font souvent les frais.

IMAGE FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Motherless Brooklyn

Norton s’est par ailleurs offert une distribution de prestige – Bruce Willis, Gugu Mbatha-Raw, Willem Dafoe – dans un film, trop long, qu’on pourrait situer dans la mouvance de classiques comme Chinatown et L.A. Confidential, sans toutefois atteindre la même grâce.

★★★

Motherless Brooklyn (V.F. : Les ombres de Brooklyn). Drame d'Edward Norton. Avec Edward Norton, Willem Dafoe, Gugu Mbatha-Raw. 2 h 24