En Chine, une adolescente entraîne deux amis dans une folle aventure lorsqu’elle décide d’aider un yéti à retrouver les siens, dans les lointaines montagnes de l’Himalaya. Tous en reviendront transformés.

Danielle Bonneau

La Presse

Rien ne prédestinait Yi, une ado indépendante de 16 ans, à devenir l’amie d’un énorme yéti surnommé Everest. Or, l’immense bête, pourchassée par les employés d’un riche collectionneur, se réfugie sur le toit de l’immeuble où habite la jeune fille. Après avoir apprivoisé l’étrange créature, celle-ci ne peut se résoudre à l’abandonner.

Le lien qui se tisse entre Yi (Chloe Bennet) et Everest, ainsi que leur quête, rappelle E.T. the Extra-Terrestrial, qui était le film préféré de la coréalisatrice et scénariste Jill Culton (Monsters, Inc., Toy Story 2) lorsqu’elle était enfant.

L’histoire est toutefois des plus contemporaines et bénéficie de la présence (récalcitrante) de Jin, ami d’enfance de Yi préoccupé par son apparence et sa popularité sur les réseaux sociaux (ce qui donne lieu à des moments très drôles).

IMAGE FOURNIE PAR DREAMWORKS Abominable, de Jill Culton et Todd Wilderman

Son jeune cousin Peng, qui s’entend à merveille avec le sympathique yéti, complète le quatuor, qui trouve toujours le moyen d’échapper à ses poursuivants, menés par la redoutable Dre Zara (Sarah Paulson).

Ce très beau film d’animation pour toute la famille, coproduit par DreamWorks (Shrek, Madagascar, la trilogie How to Train Your Dragon) et Pearl Studio, explore en filigrane la force des liens qui unissent les protagonistes. Cela mène à des scènes particulièrement émouvantes. Everest, doué de pouvoirs magiques lui permettant de contrôler la nature, aide ainsi Yi, marquée par la mort de son père, à laisser libre cours à ses émotions.

L’adolescente en ressort gagnante. En s’assurant que son ami retourne chez lui, elle renoue elle-même avec sa famille et ses amis.

★★★★

Abominable. Film d’animation de Jill Culton et Todd Wilderman. Avec Chloe Bennet, Tenzing Norgay Trainor, Sarah Paulson. 1 h 40.

> Consultez l’horaire du film : https://ouvoir.ca/2019/abominable