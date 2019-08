Synopsis: Une mère divorcée part en vacances avec ses deux ados et son nouveau copain, plus âgé. Destination : Ibiza.

Jean Siag

La Presse

La distribution est pourtant prometteuse. À commencer par Christian Clavier, inoubliable Jacquouille des Visiteurs, Jérôme dans Les bronzés font du ski ou Astérix ! Bref, un des grands comiques français, qui forme ici la paire avec Mathilde Seigner, comédienne de caractère, qui crève l’écran (comme sa sœur Emmanuelle, d’ailleurs).

Malheureusement, le réalisateur Arnaud Lemort (L’amour c’est mieux à deux) nous sert une comédie burlesque bourrée de clichés, machiste et patriarcale, avec (en sus) une fin outrageusement heureuse. Carole, récemment divorcée, part en vacances avec ses deux ados et son nouveau copain Philippe, plus âgé qu’elle, mais surtout plus ringard. Plus « old school », comme on dit en France. La destination : Ibiza.

IMAGE FOURNIE PAR GAUMONT Ibiza

Au cours de cette virée dans l’île-de-la-fête, chacun devra affronter à ses démons. Philippe, le podologue ronflant (et beaucoup trop prudent) apprendra à « lâcher son fou », tandis que Carole, très belle femme de 50 ans, devra accepter qu’elle n’est plus la jeune nymphe qui faisait jadis tourner les têtes. Les deux ados, eux, feront leurs premiers pas amoureux tout en étant rivés à leurs téléphones intelligents. Et tous ensemble, ils apprendront à former un clan uni, car, vous l’aurez deviné, le vieux Philippe n’est pas immédiatement bien intégré au trio.

Outre quelques scènes rigolotes (nous sommes quand même en présence d'acteurs de talent), Ibiza demeure une comédie légère truffée de gags faciles et de stéréotypes sur les genres, les jeunes, les vieux, les gais… Évidemment, leur folle aventure se terminera bien (fiou !), tout le monde étant heureux, et content de l’être.

