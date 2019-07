Le Grand Bal : danser jusqu'au bout de la nuit ★★★

Évènement estival phare de la vie auvergnate, le Grand Bal se tient pendant sept jours et huit nuits dans cette région de France. Des gens de tous les horizons et de toutes les tranches d'âge y sont réunis pour faire revivre des musiques et danses traditionnelles.

Dans Le Grand Bal, un documentaire impressionniste et fascinant bien qu'un peu répétitif, la réalisatrice Laetitia Carton souligne à grands traits le besoin impérieux des gens d'être touchés et d'être en contact avec l'autre. Ce qui n'est pas toujours évident. Parce qu'inviter de purs inconnus à danser, et donc à partager un moment d'intimité, demande un certain courage. Il faut risquer l'inconfort et la peur du rejet ainsi que gérer la frustration du refus.

À l'inverse, le long métrage passe beaucoup trop rapidement sur les contacts non désirés. Les témoignages sont éloquents. Mais Laetitia Carton n'a pas voulu approfondir cet aspect des choses, peut-être par peur de jeter de l'ombre sur son sujet où tout ce beau monde témoigne de son désir de rencontre et de convivialité.