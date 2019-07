Stuber: une comédie bourrée d'action ★★★

Le réalisateur Michael Dowse (What If, Goon) ne fait pas dans la dentelle. Avec Stuber, il propose un film d'action musclé, ponctué de scènes percutantes avec une bonne dose de violence.

Celles-ci s'encaissent tout de même bien grâce aux situations comiques qui se multiplient en jumelant deux personnages aux antipodes l'un de l'autre.

L'acteur et humoriste pakistano-américain Kumail Nanjiani (Silicon Valley, The Big Sick) interprète Stu, un jeune homme doux et effacé, qui est devenu chauffeur d'Uber afin de gagner plus d'argent. Son ambition ? Devenir partenaire d'affaires avec la femme de ses rêves, Becca (Betty Gilpin), qui profite de lui.

Dave Bautista (Avengers : Infinity War, Guardians of the Galaxy), six fois champion du monde de la World Wrestling Entertainment, impose le respect dans le rôle de Vic Manning, un policier endurci qui veut à tout prix épingler le trafiquant de drogue Tedjo (Iko Uwais), qui a tué son partenaire (Karen Gillan).