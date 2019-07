Menteur : de fort belle tenue ★★★½

Disons-le d'entrée de jeu : Menteur n'a pratiquement rien à voir avec Liar Liar, l'un des films à succès de Jim Carrey, avec lequel certaines comparaisons ont été faites pour cause de similarité de thème et de titre.

Le frère jumeau (interprété par... Antoine Bertrand !), parfait loser, devient dès lors malchanceux en toutes circonstances. La belle-soeur (Anne-Élisabeth Bossé) tombe follement amoureuse de lui. La patronne apparemment alcoolique (Geneviève Schmidt) se « lâche lousse » au moment même où se pointe une délégation russe en vue d'un important contrat. Les parents (Véronique Le Flaguais et Luc Senay) sont d'une violence verbale inouïe envers ce fils qu'ils ont toujours maltraité - du moins, si l'on se fie à ce que ce dernier a déjà raconté.

Catherine Chabot, une révélation

À cette distribution cinq étoiles, où tous ont la chance de briller (Anne-Élisabeth Bossé et Geneviève Schmidt, particulièrement, font de savoureux numéros), s'ajoute une nouvelle venue, véritable révélation de ce film ambitieux.

Dans le rôle d'une traductrice embauchée à l'occasion de l'arrivée en nos terres d'investisseurs venus de la patrie de Léon Tolstoï, Catherine Chabot, connue jusqu'ici comme autrice et comédienne au théâtre (Lignes de fuite), fait flèche de tout bois. L'exploit est d'autant plus remarquable que l'actrice, qui a un peu l'allure et la « pétillance » d'une jeune Debra Messing, parvient à s'imposer d'emblée entre les deux bêtes d'écran que sont Louis-José Houde et Antoine Bertrand. Ces derniers forment par ailleurs - personne n'en sera surpris - un tandem diablement efficace.

Le dénouement du récit paraîtra un peu prévisible et parfois pétri de bons sentiments. Cela dit, Menteur reste un divertissement de fort belle tenue, proposé par un cinéaste maîtrisant le sens de la comédie populaire, dans le sens le plus noble du terme.

★★★½

Menteur. Comédie d'Émile Gaudreault. Avec Louis-José Houde, Antoine Bertrand, Catherine Chabot. 1 h 51.

