The White Crow: de danse et de politique ★★★½

Pour son troisième long métrage à titre de réalisateur, après Coriolanus et The Invisible Woman, Ralph Fiennes relate les années de jeunesse de Rudolf Noureev.

Ce danseur, considéré comme l'un des plus grands du XXe siècle, a non seulement marqué les esprits grâce à son talent d'exception, mais il fut aussi l'un des premiers artistes russes à faire défection de l'Union soviétique pour se refaire une vie en Occident.

Portant à l'écran un scénario du dramaturge britannique David Hare (The Hours, The Reader), tiré d'une biographie écrite par Julie Kavanagh, The White Crow entremêle trois parties distinctes de la vie du danseur : son enfance à Oufa pendant la guerre dans des conditions très précaires ; les années d'entraînement à Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg) auprès d'un professeur de ballet réputé, Alexander Pouchkine (campé par Ralph Fiennes lui-même) ; et, finalement, l'épisode dramatique de 1961, alors que le jeune homme, en tournée en Europe avec la troupe du Kirov, décide de demander l'asile politique aux autorités françaises à l'aéroport Le Bourget, provoquant ainsi l'un des incidents emblématiques de la guerre froide.

Fiennes décrit le parcours d'un artiste hyper doué, doté d'une forte personnalité. Son individualité est toutefois réprimée progressivement par le régime soviétique, d'autant plus que la nature même de l'homme attire la suspicion des autorités en place.

L'histoire atteint d'ailleurs son point d'orgue au cours de l'épisode consacré à la tournée européenne du Kirov, alors que des agents du KGB, dépêchés pour surveiller étroitement les danseurs, en ont plein les bras avec lui.