John Wick: Chapter 3 - Parabellum: à défaut de substance, du spectacle! ★★★ 

Rien ne ressemble davantage à un film de John Wick qu'un autre film de John Wick. Les amateurs de cet antihéros taciturne, dont les aventures ont pris la forme d'une franchise, trouveront assurément leur compte dans ce nouvel opus divertissant, mais dénué de substance.

Avec une indéniable maîtrise - et même du style -, le réalisateur Chad Stahelski, qui avait déjà signé les deux premiers chapitres, aligne les scènes de combats et de tueries en tentant d'insérer parfois, ici et là, des bribes d'histoires, lesquelles ne sont évidemment pas plausibles plus d'une nanoseconde. On se surprend pourtant à trouver les noms de quatre scénaristes au générique.

En revanche, tout évoque ici l'esprit d'une bande dessinée pour adultes. L'approche est constamment outrancière, avec, à la clé, clins d'oeil et pointes d'humour.

Mais ce qui importe avant tout dans ce divertissement d'action où gicle l'hémoglobine, où l'on ne compte plus les victimes au bout de 10 minutes, ce sont les chorégraphies et les cascades, fortement inspirées du cinéma d'action asiatique. Sur ce plan, l'effet est d'une redoutable efficacité.