Poms : le grand... écart! ★★½

Il y a une parenté certaine, bien qu'involontaire, entre Le grand bain, film à succès de Gilles Lellouche, et ce Poms, qui pourrait en être le pendant féminin.

Zara Hayes, cinéaste britannique ayant jusqu'ici fait sa marque dans le documentaire, emprunte une situation plus inusitée - des participantes d'âge mûr dans une compétition de meneuses de claque - pour mieux explorer la réalité dans laquelle évoluent les femmes à cette étape de leur vie.

On applaudit à l'initiative, ainsi qu'à cette volonté de faire des gens d'âge mûr les protagonistes d'un film. Cette approche, rappelons-le, s'est révélée pertinente aux yeux de l'industrie depuis le succès de The Best Exotic Marigold Hotel. On déplorera cependant l'aspect très prévisible du récit, ainsi que l'approche trop classique de l'ensemble.