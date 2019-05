Long Shot: à l'ancienne, au goût du jour ★★★½

Jonathan Levine (50/50, Snatched) propose une comédie romantique ambitieuse « à l'ancienne », un genre qui se fait plutôt rare de nos jours. Pour ce faire, il a choisi pour cadre le monde de la politique américaine, une option casse-gueule à une époque où nos voisins du Sud sont plus divisés que jamais.

Le réalisateur s'en sort plutôt bien, même si l'on sent que le milieu dans lequel l'intrigue se déroule sert seulement de prétexte pour déployer une histoire d'amour inusitée. C'est un peu comme si on abordait The American President avec le ton de la bande de This Is the End...

Long Shot fait rire, parfois même beaucoup. Les amateurs de satire politique devraient cependant être prévenus que le récit, après un prologue assez grinçant, n'emprunte pas du tout cette direction.