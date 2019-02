Doubles vies: un vaudeville de haute tenue ***1/2

L'histoire: À Paris, le directeur d'une célèbre maison d'édition refuse de publier le plus récent roman de son meilleur ami, un auteur comptant déjà quelques ouvrages à son actif. Cette décision provoque de nombreux bouleversements professionnels et intimes, à l'heure où le virage numérique force les intervenants à penser autrement...

Inutile de dire que le regard est parfois - souvent même - oblique. Mais Doubles vies est d'abord construit comme un thriller dans lequel s'entremêlent les vies professionnelles et intimes des protagonistes.

La dématérialisation des «objets» culturels - films, disques, livres, etc. - force tous les gens impliqués dans ces milieux à se repositionner, à revoir leur modèle.

Au centre de ce vaudeville de haute tenue se trouvent deux couples: celui que forment un éditeur (Guillaume Canet) et une actrice de séries télévisées (Juliette Binoche), et un autre qui unit un auteur en manque d'inspiration (Vincent Macaigne) à une attachée politique (Nora Hamzawi). Une jeune spécialiste du monde numérique embauchée par la maison d'édition (Christa Theret) veut évidemment remettre tous les compteurs à zéro.

On parle beaucoup dans Doubles vies. Et de façon souvent brillante. Un peu comme si, après avoir enchaîné quelques films en anglais, Olivier Assayas prenait un plaisir fou à évoquer un milieu culturel qui lui est plus familier. Ses acteurs font honneur à un long métrage avant tout basé sur la qualité des dialogues.

* * * 1/2

Doubles vies. Comédie d'Olivier Assayas. Avec Juliette Binoche, Guillaume Canet, Vincent Macaigne. 1h48.

