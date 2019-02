Troisièmes noces: exercice de funambule réussi ***

La réussite du film repose sur un scénario relativement solide et dont les passages comiques ne sont ni gratuits ni appuyés. Souvent, tout passe par les modulations de ton, l'ironie, le cynisme. Lorsque Tamara remet Martin à sa place avec caractère, on rigole.

Moins gris que les précédents, son long métrage, qui n'est pas sans rappeler Green Card de Peter Weir, passe avec aisance, et sans ruptures de ton dérangeantes, de moments drôles à d'autres de tension et au drame. Il est aussi porteur de thèmes chers au cinéaste tels l'immigration, les relations de couple et le fait d'assumer sa différence.

Lorsque deux enquêteurs du gouvernement, débarquant à l'improviste, remettent en doute l'amour entre Martin et Tamara, on a envie d'applaudir leur lucidité. Bravo, d'ailleurs, pour cette distribution de rôles secondaires.

Le tout nous est néanmoins servi dans une mise en scène efficace, mais relativement modeste, ce qui est assez récurrent chez le cinéaste belge qui en est à sa troisième coproduction avec le Québec. De plus, certains passages auraient pu être davantage développés.

Par exemple, Tamara s'inscrit dans une école. Elle y débarque, enfile une blouse blanche et puis... On n'y reviendra plus. On aurait aussi aimé en savoir davantage sur ses origines. Un des thèmes centraux du film n'est-il pas l'immigration illégale de gens cherchant un avenir meilleur?

Du côté de l'interprétation, Bouli Lanners, vieux routier du cinéma belge, est convaincant mais demeure longtemps sur le même registre. Alors que Rachel Mwanza passe de la colère à l'espoir, au rire et aux larmes avec aisance.

Troisièmes noces. Comédie dramatique de David Lambert. Avec Bouli Lanners, Rachel Mwanza et Eric Kabongo. 1h38.

