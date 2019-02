Virus tropical: un autre visage de l'Amérique du Sud ***1/2

L'histoire: De la naissance jusqu'à l'âge adulte, récit de la vie de Paola, une fillette qui, ayant grandi entourée de femmes aux fortes personnalités, apprend à être elle-même et à faire sa place dans un monde qui lui a d'abord été hostile.

Bien souvent dépeinte par des actes de violence, des guerres entre narcotrafiquants, des bidonvilles crasseux et des politiciens véreux, l'Amérique du Sud ne se résume pourtant pas qu'à cela.

L'Amérique du Sud, c'est aussi, comme aux quatre coins du monde, des individus de toutes les classes qui naissent, grandissent et s'éteignent avec des désirs de paix et d'épanouissement et se définissent à travers les valeurs transmises par leur entourage.

C'est sans doute pour cela que le long métrage d'animation Virus tropical connaît une si belle carrière en festival (Annecy, Berlinale, SXSW, Québec).

À travers l'histoire des quelque 20 premières années de vie de Paola, une fillette qui n'aurait jamais dû venir au monde, le film parle tout simplement de la vie, des joies et peines de l'être humain, ses craintes comme ses désirs, ses séparations déchirantes comme ses retrouvailles joyeuses, ses valeurs familiales comme ses découvertes de la sexualité.