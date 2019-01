Un peuple et son roi: la coupure ***1/2

L'histoire: En 1789, lors de la Révolution, les destins d'hommes et de femmes du peuple croisent ceux de figures historiques.

Le film s'ouvre sur le Jeudi saint, le jour où le roi lavait les pieds des enfants pauvres. Devant Louis XVI (Laurent Lafitte, sombre), un garçon dit: «Un jour, j'aurai des sabots.»

Tout de suite après, la lumière commence à percer sur un faubourg de Paris, à mesure qu'on démolit la Bastille, qui a été prise d'assaut par le peuple. Scène qui résume tout, sans en mettre des tas, et c'est de ce faubourg que l'on vivra la Révolution.

Au contraire de plusieurs films historiques où le peuple est le figurant bruyant des événements portés par des personnages célèbres, Un peuple et son roi a l'ambition d'embrasser cette période (de 1789 à l'exécution du roi en 1793) du point de vue des pauvres et des anonymes, un peu comme l'a fait Éric Vuillard dans son roman 14 juillet (c'est dans l'air du temps, on dirait).

On pense à ce maître verrier (Olivier Gourmet), à cette vendeuse (Céline Sallette) ou à ce vagabond recueilli par ce petit groupe révolutionnaire (Gaspard Ulliel).