Overlord: à prendre ou à laisser ***

Si on se place par contre du côté des puristes et des analystes du septième art, le film fait la collection de plusieurs couacs.

Certains éléments historiques sont très discutables (il y avait ségrégation et non intégration des soldats noirs à l'époque), le scénario est prévisible à souhait et frôle parfois la guimauve.

Certains montages, dont la scène où la jeune Française Chloé (Mathilde Ollivier) grille un soldat allemand au lance-flammes, sont risibles et dignes d'un épisode de Rambo.

On prendra donc le film pour ce qu'il est: un bon divertissement.

* * *

Overlord. Drame d'horreur de Julius Avery. Avec Jovan Adepo, Wyatt Russell, Mathilde Ollivier. 1 h 49.

