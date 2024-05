Une journaliste française rencontre Salvador Dalí à plusieurs reprises pour un projet de documentaire qu’elle peine à réaliser.

Le cinéaste français Quentin Dupieux signe un délicieux hommage à Salvador Dalí, aux accents de Buñuel. Dans Daaaaaalí !, le célèbre peintre espagnol est tour à tour, et parfois dans la même scène, incarné par quatre comédiens (Édouard Baer, Jonathan Cohen, Pio Marmaï et Gilles Lellouche). Ce délire surréaliste autour de Dalí – qui considérait sa personnalité comme son chef-d’œuvre – est réalisé comme une succession de mises en abyme plus fantasques les unes que les autres.

Judith, ex-pharmacienne devenue du jour au lendemain journaliste (Anaïs Demoustier), projette d’interviewer au milieu des années 1980 le grand maître, qu’elle admire, pour un magazine. Mais Dalí, qui ne souffre pas de fausse humilité et parle de lui à la troisième personne, quitte brusquement l’entrevue lorsqu’il constate qu’il n’y a pas de caméra pour le filmer. Judith convainc donc un producteur (Romain Duris) de lui fournir une équipe de tournage, et Dalí de lui donner une deuxième chance.

Commence alors une chasse à l’interview farfelue et drolatique. Aura-t-elle lieu ? Et qui la mène ? Qu’est-ce qui se passe vraiment ? Qu’est-ce qui est réel et qu’est-ce qui est fantasmé ? Le rêve décadent que raconte un prêtre au peintre dans une soirée, le rêve dans le rêve, ou le rêve dans le rêve dans le rêve ?

Lorsqu’on connaît l’œuvre du prolifique cinéaste du Daim, de Yannick et de Fumer fait tousser – qui présentait il y a dix jours, en ouverture du Festival de Cannes, Le deuxième acte –, on ne s’étonne pas de cette rocambolesque aventure qui se déploie en couches d’absurdité irrésistible. On sort du cinéma le sourire aux lèvres, la tête pleine d’images follement savoureuses, fredonnant le thème musical (signé Thomas Bangalter, ex-Daft Punk) de ce sympathique ovni cinématographique.

