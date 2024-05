Tandis que sa meilleure amie vient d’accoucher d’un deuxième enfant, une célibataire tombe enceinte d’un bel inconnu.

Sur le papier, la réunion de Pamela Adlon, cocréatrice, coscénariste, principale réalisatrice et actrice de la série Better Things, d’Ilana Glazer, cocréatrice, coscénariste et actrice de la série Broad City, et de Michelle Buteau, créatrice, coscénariste et vedette de la série Survival of the Thickest, fait rêver. Dans la réalité, elle fait déchanter. De fait, ces trois drôles de dames de la télé auraient dû combiner leurs talents pour accoucher d’une nouvelle série plutôt que de pondre un long métrage.

Amies d’enfance ayant grandi à New York, Eden (Ilana Glazer), prof de yoga célibataire, et Dawn (Michelle Buteau), dentiste mariée et mère de famille, ne se voient plus autant qu’elles le souhaiteraient. En revenant de l’accouchement du deuxième enfant de Dawn et de son mari Marty (Hassan Minajh), Eden fait la connaissance de Claude (Stephan James) dans le métro. Une folle nuit de sexe sans protection et quelques nausées plus tard, elle apprend qu’elle est enceinte et que le bel inconnu n’est plus de ce monde. Eden décide de poursuivre sa grossesse dans l’espoir de pouvoir compter sur Dawn.

Écrit par Ilana Glazer et Josh Rabinovitz, producteur de Broad City, Babes ne contribuera certainement pas à un éventuel baby-boom. D’une part, les nullipares pourraient ne pas revenir sur leur décision de ne pas avoir d’enfants ; d’autre part, celles qui songent à en avoir pourraient changer d’idée. De la perte des eaux à l’allaitement, en passant par la taille de l’aiguille d’amniocentèse, la poussée d’hormones et les moments embarrassants lors de l’accouchement, les deux scénaristes jonglent avec tous les sujets liés à la maternité pour en faire un récit aussi chargé qu’irrévérencieux, mais plus lassant qu’hilarant.

Entre deux changements de coiffure du Dr Morris (John Carroll Lynch), gynécologue luttant inlassablement contre la calvitie, les scénaristes explorent l’amitié féminine sous différents angles tandis que leurs protagonistes s’éloignent l’une de l’autre. Par moments, on se croirait devant une nouvelle franchise de Sex and the City sans le budget consacré aux chaussures.

Bruyante, criarde et hystérique, la réalisation de Pamela Adlon, plus près de la sitcom agitée que de la comédie de cinéma éclatée, épuise autant qu’un nourrisson qui ne fait pas encore ses nuits ou qu’un bambin qui régresse après l’arrivée d’un nouveau-né. Heureusement, au cœur de tout ce chaos se trouvent les irrésistibles Ilana Glazer et Michelle Buteau, dont la forte complicité demeure le réel moteur de Babes.

