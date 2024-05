Trois familles d’Oslo sont éprouvées par le retour de leurs chers disparus par une chaude journée d’été.

Depuis la mort de son fils Elias, Anna (Renate Reinsve) remarque à peine ce que Mahler (Bjørn Sundquist), son père, fait pour elle. Au salon funéraire, Tora (Bente Børsum), octogénaire, regarde une dernière fois sa compagne décédée, Elisabet (Olga Damani). En se rendant au spectacle d’humour de son amoureux David (Anders Danielsen Lie), Eva (Bahar Pars) meurt dans un accident de la route.

Tandis qu’Oslo croule sous la chaleur, un orage provoque une brève panne de courant. Pleurant sur la tombe de son petit-fils, Mahler entend quelqu’un frapper des coups sous la terre. Après l’avoir déterré, il ramène l’enfant à la maison. Au même moment, Elisabet revient au chevet de Tora. À la grande surprise de David et de leurs enfants, Flora (Inesa Dauksta) et Kian (Kian Hansen), Eva reprend vie à l’hôpital.

Premier long métrage de fiction de la Norvégienne Thea Hvistendahl, Handling the Undead ne ressemble en rien aux films de zombies à la George Romero, maître incontesté du genre, et à ses disciples, pas plus qu’à la série Walking Dead et à ses dérivés.

Certes, les morts-vivants qui apparaissent dans ce drame d’horreur mélancolique sont léthargiques et inquiétants. Plus le récit avance, plus leur comportement devient irrationnel et menaçant. Tétanisé par la douleur, chacun peine alors à reconnaître le cher disparu miraculeusement revenu à la vie.

Évoquant Chansons du deuxième étage, de Roy Andersson, par son esthétique crépusculaire et son atmosphère insolite, ainsi que Répertoire des villes disparues, de Denis Côté, d’après le roman de Laurence Olivier, par son rythme lent et hypnotique, Handling the Undead n’est pas sans rappeler Les revenants, série française de Fabrice Gobert, adaptée du film Les revenants, de Robin Campillo. Or ce dernier était fortement influencé par Let the Right One In, roman de John Ajvide Lindqvist, magnifiquement porté à l’écran par Tomas Alfredson.

Il n’est donc pas surprenant de retrouver au générique de Handling the Undead le nom de l’auteur suédois, qui signe l’adaptation de son propre roman avec Thea Hvistendahl. Après avoir livré une puissante réflexion sur l’immortalité et la solitude en empruntant à la figure du vampire, cette fois, c’est celle du mort-vivant qu’il convoque. Déchirante comme la reprise de Ne me quitte pas, de Jacques Brel, par Nina Simone, laquelle hante le film, la réflexion sur le deuil et l’absence que véhicule ce drame d’horreur contemplatif rappelle audacieusement la valeur de l’existence.

Handling the Undead est présenté au cinéma du Parc en version originale avec sous-titres en anglais.

