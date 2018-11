The Nutcracker and the Four Realms: retomber en enfance ***1/2

Aérienne, flamboyante, traversée par une ambiance de Noël qui nous transporte dans le Londres de Dickens, la séquence d'ouverture de ce beau film annonce ses couleurs: ce Casse-Noisette va nous prendre aux tripes et nous ramener en enfance. Et c'est le cas!

Tantôt chargé et merveilleux, tantôt sombre et terrifiant (mais pas longtemps), traversé de mille et un personnages, tous aussi excessifs et ardents les uns que les autres, The Nutcracker est un film qui se déroule à un rythme d'enfer et dont le déroulement est émaillé de plusieurs renversements de situation.

Si plusieurs scènes donnent le tournis tellement elles sont intenses, d'autres, au contraire, nous étreignent le coeur, tel l'incontournable numéro de ballet au palais. Une merveille!

La jeune Mackenzie Foy est fort attachante dans le rôle de Clara. Son fidèle compagnon, le capitaine Phillip, alias Casse-Noisette, est incarné par Jayden Fowora-Knight, excellent.