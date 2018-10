Free Solo: l'exploit insensé d'Alex Honnold ****

Avant même que le film commence, le spectateur sait déjà qu'Alex Honnold a remporté son pari. Il a effectivement gravi El Capitan le 3 juin 2017 en 3 h 56 min. Et il est toujours vivant. Même en sachant cela, le spectateur passe la dernière partie du film, l'escalade proprement dite, avec le souffle court, les mains moites et une féroce envie de se réfugier sous le fauteuil. L'ascension est périlleuse, mais elle est aussi magnifique avec des prises de vue spectaculaires. La maîtrise d'Alex Honnold force l'admiration: sa maîtrise des mouvements et, surtout, la maîtrise de ses émotions.

La première partie du film donne des pistes pour comprendre le personnage. Comment peut-il faire fi de la peur et progresser pendant des heures au-dessus du vide, sans la moindre protection? La réponse se cache quelque part dans son cerveau, dans son expérience de vie et dans sa préparation rigoureuse. Sa personnalité se révèle alors qu'il gère un peu maladroitement ses relations avec une nouvelle petite amie. Sa passion pour l'escalade passe avant tout. La force de Free Solo réside dans ce portrait sans complaisance, dans l'amitié qui se développe entre le grimpeur et l'équipe de tournage et dans une dernière partie magnifique et terrifiante, une ascension insensée.

Sans surprise, Free Solo a remporté le prix du public du meilleur documentaire au Festival international du film de Toronto en septembre dernier.

* * * *

Free Solo. Documentaire d'Elizabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin. Avec Alex Honnold. 1 h 40.

