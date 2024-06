Venom : The Last Dance, annoncé comme le dernier chapitre de la trilogie mettant en vedette Tom Hardy, s’annonce la plus périlleuse aventure d’Eddie Brock et de son imprévisible symbiote Venom.

Kelly Marcel, qui a contribué au scénario des volets précédents, réalise ici son premier film. Comme pour Let There Be Carnage, elle a fait équipe avec Tom Hardy pour l’écriture de l’histoire. Celle-ci place le duo, qui habite le même corps, en fuite. D’abord pourchassée par des agents du gouvernement qui tentent de préserver le secret de la présence d’extraterrestres sur Terre, la paire doit ensuite faire face à une invasion des créatures de la planète de Venom.

Peggy Lu (Mme Chen) et Stephen Graham (Patrick Mulligan, alias Toxin) reprennent leurs rôles, alors qu’Alanna Ubach et Juno Temple s’ajoutent à la distribution. Chiwetel Ejiofor, qui incarne Karl Mordo dans l’Univers cinématographique Marvel (MCU), semble interpréter ici un autre personnage. On aperçoit brièvement Rhys Ifans dans la bande-annonce, mais on ne sait toujours pas s’il retourne dans la peau du Dr Curt Connors, alias Lizard, vu dans deux films Spider-Man.

Après Madame Web, Venom : The Last Dance est le deuxième film de trois cette année de l’Univers Spider-Man de Sony (SSU). Il est attendu le 25 octobre, quelques semaines avant Kraven the Hunter, maintenant prévu le 13 décembre.