Star Wars : The Phantom Menace a pris l’affiche il y a 25 ans, ce qui coïncide avec les débuts de la communauté active en ligne. À la veille de la sortie de la série The Acolyte, qui divise déjà l’opinion sur les réseaux sociaux, La Presse a discuté avec trois fervents amateurs de l’univers créé par George Lucas.

Nos fans de Star Wars Alexandre Forest

30 ans

Fan depuis The Phantom Menace, vu à la maison au début des années 2000 Jean-Michel Berthiaume

42 ans

Fan depuis Return of the Jedi, vu en VHS à la fin des années 1980 Joany Richer

38 ans

Fan depuis un visionnement consécutif des épisodes IV, V, VI, I et II en 2006

L’initiation à la Force

Alexandre Forest n’avait que 6 ans quand Jedi et Sith ont repris d’assaut les cinémas avec la sortie de The Phantom Menace, en 1999. « C’était la folie furieuse ! Tout le monde en parlait. J’ai fini par le voir un peu plus tard à la maison et j’ai trouvé ça écœurant. La podrace, l’esthétique… même Jar Jar Binks m’avait fait rire. »

PHOTO FOURNIE PAR LUCAS FILMS Liam Neeson (Qui-Gon Jinn) et Ray Park (Darth Maul) dans Star Wars : The Phantom Menace

Jean-Michel Berthiaume, légèrement plus âgé, était déjà un geek assumé à cette époque et il se faisait un « devoir » de connaître Star Wars. « Les premières des épisodes IV, V et VI [à leur retour en salle en 1997] étaient des partys ! J’avais 15, 16 ans et je m’en souviens encore. »

Joany Richer indique pour sa part qu’elle a connu la famille Skywalker « sur le tard, en 2006 ». Cette année-là, un ami l’a initiée par l’entremise d’un marathon des cinq films alors existants. « Je suis tombée en amour avec la quête du héros, qui est assez universelle. […] Mais ce n’est que depuis la pandémie que j’ai un peu plus avoué ma geekness, qui a pris des proportions importantes avec ma pièce consacrée à Star Wars. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Quelques éléments de la collection Star Wars de Joany Richer

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Quelques éléments de la collection Star Wars de Joany Richer

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Quelques éléments de la collection Star Wars de Joany Richer

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Quelques éléments de la collection Star Wars de Joany Richer







Les trois expriment leur passion de diverses façons. Sous le nom de Lady in the galaxy, Joany partage sa collection sur ses réseaux sociaux, avec des comptes qui totalisent 19 000 abonnés. Alexandre, humoriste, puise dans le grand potentiel comique de Star Wars pour ses spectacles et ses chroniques. Docteur en sémiologie et spécialiste en culture populaire, Jean-Michel Berthiaume traite régulièrement du phénomène en plus d’avoir contribué au documentaire Dans l’ombre du Star Wars Kid.

Cette passion, née des films bien connus, est nourrie par une infinité de produits culturels – séries, livres, bandes dessinées, jeux vidéo, jouets, parcs d’attractions, etc. – qui précisent et repoussent à la fois les limites de la galaxie très lointaine.

« C’est l’imaginaire derrière tout ça qui me fascine. Il y a du très bon comme Andor et du moyen comme The Book of Boba Fett. Certaines histoires sont mal racontées, mais l’univers reste cohérent, estime Alexandre Forest. À ce point, ce sont les variations sur le thème et la vision d’autres personnes qui m’intéressent. La trilogie de romans, Thrawn Ascendancy, de Timothy Zahn, par exemple, offre un regard différent. » « Pour moi, Star Wars équivaut à un moment heureux. Je suis contente de ne pas avoir fini », ajoute Joany Richer.

Les attaques des fans toxiques

Ce ne semble pas être le cas de tous les fans. La quantité de commentaires désobligeants qui accompagnent chacune des publications en lien avec les nouvelles créations de Lucasfilm est troublante.

PHOTO FOURNIE PAR LUCASFILM Moses Ingram dans le rôle de Reva Sevander dans la série Obi-Wan Kenobi

Dans les cinq dernières années, Star Wars s’est surtout déployé sur Disney+. On remarque dans les séries une plus grande diversité des artisans devant et derrière la caméra que dans les longs métrages. L’actrice afro-américaine Moses Ingram, qui incarne Reva Sevander dans la série Obi-Wan Kenobi, a reçu des centaines de menaces de mort sur son compte Instagram à la suite de la diffusion des premiers épisodes, en mai 2022. En soutien à sa collègue, Ewan McGregor, interprète du rôle-titre, a publié une vidéo sur les pages officielles de Star Wars affirmant que les auteurs de ces messages « racistes horribles » ne sont pas de vrais fans.

Malgré tout, la série The Acolyte, qui compte plusieurs acteurs de couleur et féminins dans sa distribution, est l’objet d’un traitement similaire, alors qu’elle n’est même pas encore offerte au public.

« Tu peux facilement tomber dans une spirale sur YouTube de fans qui répètent que les personnages féminins étaient plus intéressants avant quand ils étaient teintés de sexisme », affirme Alexandre Forest.

« Je me fais parfois demander de prendre des photos en bobettes avec un casque de Stormtrooper ou en slave Leia [dans Return of the Jedi], raconte Joany Richer. Quand je publie sur ma page, c’est généralement positif, mais si je publie dans un groupe Facebook, je reçois des commentaires du genre : “Elle veut se montrer” ou “Elle tient son lightsaber comme une fille”. »

Ce genre de comportement s’observe dans d’autres communautés en ligne, mais ce qui distingue celle de Star Wars est sa durée dans le temps. « Ça fait 25 ans maintenant ! On peut presque raconter l’histoire de l’internet avec l’histoire de Star Wars sur l’internet, souligne Jean-Michel Berthiaume. On entend toujours plus les gens qui chialent que ceux qui sont satisfaits. Une frange de la communauté a gardé Star Wars en vie pendant qu’il n’y avait pas de production. Il faut remercier les créateurs de fanfiction, les amateurs de cosplay. C’est risqué de surévaluer ceux qui détestent tout et d’invisibiliser ceux qui font grandir l’univers. »

L’espoir se renouvelle

Lors de notre discussion entre adultes, la notion que les jeunes sont le public cible de la majorité des créations en lien avec Star Wars est revenue à quelques reprises.

Joany et Alexandre évoquent le coup de gueule, il y a cinq ans, de Freddie Prinze Jr., qui prête sa voix à Kanan Jarrus dans la série animée Rebels. Avec sincérité et des mots crus, il soutient que la frustration de certains fans émane du fait que les nouvelles propositions ne vieillissent pas au même rythme qu’eux et qu’ils n’arrivent pas à l’accepter.

Jean-Michel Berthiaume offre sa propre théorie : « Ils ne sont pas fâchés contre Star Wars, ils sont fâchés contre eux-mêmes parce qu’ils ne s’émerveillent plus. »

PHOTO FOURNIE PAR LUCASFILM Temirlan Blaev incarne Temiri Blagg, le garçon au balai, dans The Last Jedi.

Selon lui, la scène finale de The Last Jedi, où l’on voit un garçon empoigner un balai en l’amenant vers lui grâce à la Force puis le soulever vers le ciel étoilé tel un sabre laser, représente l’espoir envers la prochaine génération de fans. « C’est fou que dans l’œuvre, il y ait le plus beau commentaire sur l’œuvre. »

« J’adore Star Wars, mais il ne faut pas oublier que c’est pour les enfants. C’est censé être joyeux. Si ça ne t’amuse pas, n’écrase pas les gens à qui ça fait plaisir », conclut Joany Richer, qui a bien hâte de voir si ses enfants s’émerveilleront autant qu’elle lorsqu’ils découvriront les films qui l’ont changée à jamais.

Les deux premiers épisodes de The Acolyte seront mis en ligne sur Disney+ le 4 juin.