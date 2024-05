Huit ans après l’original, Moana 2 prendra l’affiche le 27 novembre. La première bande-annonce, dévoilée mercredi matin, promet un périple aquatique qui mènera la jeune femme et son peuple dans les mers de l’Océanie.

Les aventures de Moana (la voix de Auliʻi Cravalho, vue récemment dans Mean Girls) devaient d’abord se poursuivre sous forme de série, sur Disney+. Outre Dwayne Johnson, qui reprend le rôle du demi-dieu Maui, seul le producteur Osnat Shurer est de retour parmi les principaux artisans du premier volet.

La suite a été confiée à David G. Derrick Jr., qui signe et réalise son premier film. Il a travaillé sur d’autres productions des studios d’animation Walt Disney, dont Raya and The Last Dragon et Strange World.

Du côté des chansons, Abigail Barlow et Emily Bear, lauréates d’un Grammy, prennent la relève de Lin-Manuel Miranda. Opetaia Foaʻi et Mark Mancina composent de nouveau la musique.

Il y a quelques jours, Dwayne Johnson, alias The Rock, a indiqué dans une publication sur Instagram que le tournage de la version en prises de vue réelles de Moana devrait commencer d’ici la fin de l’année. Prévu au départ pour juin 2025, le film de Thomas Kail (Hamilton) doit prendre l’affiche le 10 juillet 2026.