(Toronto) BlackBerry, la réinvention satirique de l’ascension et de la chute du téléphone intelligent, a marqué sa domination lors du gala des prix Écrans canadiens de jeudi soir, avant l’évènement principal.

La Presse Canadienne

Le film du québécois Matt Johnson a remporté 11 des 28 prix décernés lors de l’évènement de l’industrie récompensant l’excellence dans les arts cinématographiques, notamment avec les prix du meilleur scénario adapté et des réalisations en matière de distribution et de cinématographie.

Glenn Howerton a également décroché le prix de la meilleure interprétation dans un second rôle dans une comédie pour son interprétation de Jim Balsillie, l’ancien PDG du géant de la technologie.

Le film est toujours en lice pour trois prix – meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur principal dans une comédie – qui seront décernés lors d’un gala télévisé vendredi soir.

BlackBerry avait reçu 17 nominations, dont deux pour la meilleure performance dans un second rôle, mais a perdu jeudi le prix du maquillage et des effets visuels au profit du thriller de guerre de classes de Brandon Cronenberg, Infinity Pool.

Le meilleur scénario original a été décerné aux Québécoises Ariane Louis-Seize et Christine Doyon pour le film Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Par ailleurs, les deux scénaristes de Vampire humaniste cherche suicidaire consentant se sont vu remettre le prix Jacques-Marcotte 2024 par la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma, qui récompense l’excellence dans l’art d’écrire un scénario au cinéma.

L’actrice québécoise Chantal Thuy a obtenu le prix de la meilleure interprétation dans un rôle de soutien, drame pour son rôle dans Ru, un film réalisé par Charles-Olivier Michaud d’après une histoire de Kim Thúy.

Le Golden Screen Award pour le long métrage ayant généré le plus de recettes au box-office a été attribué à La Pat’Patrouille : la super patrouille, qui aurait rapporté 202 millions dans le monde.

Télévision et documentaire

Plus tôt dans la journée, Canada’s Drag Race : Canada vs. The World était en tête du peloton lors d’un gala de l’industrie qui a reconnu l’excellence dans les domaines du documentaire, des faits, du style de vie et de la télé-réalité.

L’émission de Crave a remporté six prix, dont ceux de la meilleure réalisation, écriture et montage photo.

Mr. Dressup : The Magic of Make-Believe de Prime Video a été l’autre grand gagnant cet après-midi, remportant cinq prix, dont celui de la meilleure écriture pour un documentaire et de la meilleure réalisation pour une émission documentaire.

Broken – The Toxic Culture of Canadian Gymnastics, diffusé sur Crave, a remporté le prix de la meilleure émission documentaire, tandis que Thunder Bay, du même service de diffusion en continu, a remporté à la fois la meilleure série factuelle et la meilleure écriture factuelle.

The Marilyn Denis Show, qui a pris fin l’année dernière, a reçu les prix de la meilleure série de talk-shows, de la meilleure réalisation d’une série de style de vie ou d’information et du meilleur animateur de talk-show ou d’émission d’informations sur le divertissement.

Vendredi, les prix de catégories phares seront remis, notamment les prix du meilleur interprète principal, du meilleur film, de la meilleure comédie télévisée et de la meilleure série télévisée.