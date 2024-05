Félix-Antoine Bénard et Sara Montpetit dans Vampire humaniste cherche suicidaire consentant

La SARTEC a remis cette semaine le prix Jacques-Marcotte 2024 à Christine Doyon et Ariane Louis-Seize pour le scénario du film Vampire humaniste cherche suicidaire consentant.

Tous les membres de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) avaient été appelés à voter pour leurs scénarios favoris, élisant ainsi cinq scénarios parmi les films sortis en 2023. Les autres scénaristes finalistes de cette 4e édition étaient Éric K. Boulianne et Francis Leclerc pour Le plongeur, Pascal Plante pour Les chambres rouges, Monia Chokri pour Simple comme Sylvain et Sophie Dupuis pour Solo.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Les deux lauréates, Christine Doyon, scénariste, et Ariane Louis-Seize, scénariste et réalisatrice, en octobre dernier

Le jury, composé de Chantal Cadieux, India Desjardins et Guillaume Vigneault, a été conquis par « une histoire résolument contemporaine, nuançant habilement les codes du genre, dépeignant avec humour et sensibilité le récit initiatique d’une adolescente rebelle de 78 ans et laissant le public sur une note d’espoir rouge sang ».

Conçu pour récompenser l’excellence dans l’art d’écrire un scénario au cinéma, le prix honore la mémoire du scénariste Jacques Marcotte, auteur ou coauteur d’œuvres telles que Bar Salon, L’eau chaude, l’eau frette, Au clair de la lune, Une histoire inventée, Le vent du Wyoming.