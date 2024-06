BlackBerry et Little Bird sortent grands gagnants

(Toronto) BlackBerry a remporté presque tous les prix lors du gala final des prix Écrans canadiens, remis par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.

La Presse Canadienne

La comédie dramatique a remporté le prix du meilleur film, tandis que Matt Johnson a mis la main sur le trophée de la meilleure réalisation. L’acteur Jay Baruchel a quant à lui gagné le prix de la meilleure interprétation dans un premier rôle d’une comédie.

Se déroulant dans les années 1990 à Waterloo, en Ontario, le film suit l’ascension à la manière d’Icare du terminal mobile BlackBerry et de ses inventeurs. Jay Baruchel incarne le cofondateur de la société, Mike Lazaridis, et Glenn Howerton, le co-PDG Jim Balsillie.

« Je pense qu’il existe une idéologie dans ce pays selon laquelle on ne peut pas faire les choses que l’on veut et qu’il n’est pas possible de rester au Canada. Je veux vous dire que tout est dans votre tête », a déclaré Matt Johnson en acceptant le prix du meilleur film, s’adressant à de jeunes cinéastes canadiens.

« Ce pays connaît une renaissance, nous avons de nouveau des modèles, et si vous vous y tenez, le Canada aura de nouveau une voix dans le cinéma. Ce ne sera pas nous. Ce film était une blague. Mais ce sera vous. »

Cela porte le nombre de prix Écrans canadiens remportés par ce film à 14, alors que BlackBerry avait aussi balayé un récent gala de l’industrie des arts cinématographiques.

« J’ai eu beaucoup de chance d’être invité dans la troupe [de Matt Johnson] et nous avons créé quelque chose de spécial », a déclaré Jay Baruchel vendredi en acceptant son prix dans un blazer rayé avec un short assorti et des chaussettes Hockey Night in Canada.

PHOTO CARLOS OSORIO, REUTERS L’acteur Jay Baruchel posant avec sa statuette de la meilleure interprétation

« J’espère que tout le monde à la maison pourra voir les poils incarnés », a-t-il déclaré en désignant ses mollets nus. « De rien, Canada. »

Parmi les autres films en lice pour le prix du meilleur film figuraient le drame drag Solo, le film d’horreur de science-fiction Débordement, la comédie dramatique amoureuse pour adolescents Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, le suspense psychologique Les chambres rouges et le drame social Richelieu.

Un riche palmarès

Little Bird a été quant à lui le grand vainqueur parmi les émissions de télévision, recevant entre autres le prix de la meilleure série dramatique et celui du meilleur premier rôle dans une série dramatique, accordé à Darla Contois. La minisérie a récolté en tout 13 prix au cours de la semaine.

PHOTO ARLYN MCADOREY, LA PRESSE CANADIENNE La productrice Jennifer Podemski

« Je suis tellement excitée de voir autant de jeunes talents autochtones émerger », a déclaré la coproductrice torontoise Jennifer Podemski sur le tapis rouge avant la fête.

« J’ai l’impression que c’était le but de tout ça, l’époque où il n’y avait que moi dans certains lieux […] et je suis aussi heureuse pour les jeunes de ma série, parce qu’ils sont là pour célébrer et je suis excitée pour eux. »

Les prix attribués à Little Bird, centrée sur l’histoire d’un survivant de la rafle des années 1960 accueilli par une famille juive à Montréal, incluent ceux de la meilleure interprétation d’ensemble dramatique, la meilleure distribution des rôles et le meilleur rôle de soutien pour Braeden Clarke.

Coproduite par Mme Podemski et Hannah Moscovitch, d’Ottawa, la série met en vedette une distribution et une équipe créative en grande partie autochtone et s’est lancée dans la course avec 19 nominations. Le récit en six parties a battu Essex County et Plan B de la CBC, Slasher : Ripper de Hollywood Suite et Transplant de CTV dans la catégorie de la meilleure série dramatique.

L’actrice Amrit Kaur, née à Markham, en Ontario, a remporté le prix de la meilleure interprétation dans un premier rôle dramatique et a prononcé un discours passionné appelant à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas, tout en acceptant le prix pour son rôle dans le film The Queen of My Dreams.

En tant qu’artiste, mon travail consiste à ressentir et à faire preuve d’empathie. Et pour ceux qui disent aux artistes de ne pas parler de peur de perdre leur emploi, de peur de perdre leur carrière, de peur de perdre leur réputation, vous nous dites de ne pas être des artistes. Amrit Kaur, actrice

Parmi les gagnants du volet télévision, on peut citer Bria Mack Gets A Life de Crave, qui a battu Workin’ Moms de la CBC, Letterkenny de Crave, Shelved de CTV et Son of a Critch de la CBC pour le prix de la meilleure série humoristique.

« Cela a été l’une des plus grandes réalisations de la série que de pouvoir refléter fidèlement l’expérience des immigrants jamaïcano-canadiens d’une manière contemporaine », a déclaré la créatrice Sasha Leigh Henry en coulisses à propos de son émission qui suit une jeune femme noire naviguant dans la vie avec l’aide d’une amie invisible.

L’animatrice Mae Martin a pris un moment pour plaisanter sur l’état troublé de l’industrie locale du divertissement lors de son monologue d’ouverture, affirmant que plusieurs amis avaient envoyé des articles « encourageants » avant l’émission avec le titre « Les prix Écrans canadiens peuvent-ils sauver une industrie en mode crise ? ».

Ce fut certainement le cas des créateurs et de la distribution de BlackBerry, le film le plus nommé des 11 années d’histoire des prix Écrans canadiens, avec 17 nominations.