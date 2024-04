PHOTO RICHARD DREW, ARCHIVES THE ASSOCIATED PRESS

La trop courte vie du comédien américain Chris Farley sera racontée au cinéma.

Paul Walter Hauser (Richard Jewell de Clint Eastwood, la série Black Bird pour lequel il s’est mérité des prix Golden Globe et Emmy) incarnera l’acteur mort d’une surdose en 1997, à l’âge de 33 ans.

Il s’agira de la première réalisation de Josh Gad, surtout connu pour être la voix d’Olaf dans Frozen. Le scénario de Scott Neustadter et Michael H. Weber est inspiré du livre The Chris Farley Show : A Biography in Three Acts, écrit par Tom Farley Jr, frère de Chris, et Tanner Colby.

Lorne Michaels, qui a déniché le désopilant comédien pour Saturday Night Life, est l’un des producteurs du biopic. Après six ans à SNL, Chris Farley a poursuivi sa carrière au cinéma avec des rôles principaux dans Tommy Boy, Black Sheep et Beverly Hills Ninja.