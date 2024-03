La santé mentale de Miles Morales est au cœur de The Spider Within : A Spider-Verse Story, court métrage d’animation de sept minutes déposé mercredi sur YouTube.

En attendant Spider-Man : Beyond The Spider-Verse, qui succédera à Into (2018, Oscar du meilleur film d’animation) et Across (2023, en lice dans la même catégorie), le film réalisé par Jarelle Dampier et écrit par Khalia Amazan permet de renouer avec le magnifique univers créé par le studio Sony Pictures Animation.

Toutefois, le Spider-Man de cet univers – Terre 1610 –, Miles Morales (la voix de Shameik Moore), passe un mauvais moment. Tourmenté par la pression de ses parents par rapport à ses résultats scolaires, ses relations personnelles et ses responsabilités de superhéros, l’adolescent est victime d’une crise de panique. Elle se manifeste par des visions d’une terrifiante araignée géante qui explose en des centaines de petites. Une fois la tempête contenue, il demande à son père (Brian Tyree Henry) d’aller prendre l’air pour discuter.

The Spider Within a été conçu en partenariat avec la fondation de Kevin Love, joueur de la NBA à la tête de différentes initiatives favorisant une bonne santé mentale depuis quelques années. Ce film est d’ailleurs le résultat d’un programme qui donne la chance à des étudiants de groupes sous-représentés de raconter par l’animation une histoire qui traite de santé mentale.