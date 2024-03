« Vous avez réalisé l’un des films de science-fiction les plus brillants que j’ai jamais vus. »

Le réalisateur Steven Spielberg ne tarit pas d’éloges sur le travail accompli par son collègue Denis Villeneuve sur le plateau de Dune 2.

Réunis tous deux pour l’enregistrement d’un épisode de la balado Director’s Cut de la Directors Guild of America, le cinéaste américain, à qui l’on doit des classiques de la science-fiction, notamment Rencontres du troisième type et E.T., a fait l’éloge du Québécois.

« Certains cinéastes sont des bâtisseurs, et nous savons que la liste n’est pas longue, a déclaré Spielberg. En commençant par [Georges] Méliès et bien sûr [Walt] Disney et [Stanley] Kubrick. George Lucas, [Frederico] Fellini, Peter Jackson […] La liste n’est pas si longue, et je crois profondément, ardemment, que vous êtes l’un des membres les plus récents de cette liste. »

Dans un autre échange intéressant de l’épisode, Villeneuve a expliqué que Zendaya était particulièrement intéressée par la réalisation, venant sur le plateau et l’observant et écoutant même lorsque ce n’était pas sa scène. « Elle est très intelligente. Je ne serais pas surpris qu’un jour, nous apprenions qu’elle veut passer derrière [la caméra]. »

