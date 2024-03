Le photographe de La Presse Olivier Jean figure parmi les gagnants des prix de l’émission Dans les médias, pour l’un de ses reportages sur la crise de l’itinérance. Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, y est nommé personnalité de l’année pour son implication dans le dossier de la crise des médias.

C’est la deuxième année que l’équipe dirigée par l’animatrice Marie-Louise Arsenault décerne ses prix, qui sont remis « afin de souligner le travail des artistes et artisans des médias québécois qui se sont démarqués » dans la dernière année.

À La Presse, Olivier Jean est nommé pour son reportage sur la crise de l’itinérance « Quand l’auto devient l’unique chez-nous ». Ce dernier traitait du fait que de plus en plus de Québécois, poussés à la rue par le coût de la vie et le prix des logements, se retrouvent forcés de vivre dans leur auto. M. Jean et la journaliste Gabrielle Duchaine avaient alors accompagné dans leur quotidien deux hommes qui habitent depuis le mois de mai dans leur véhicule.

Par ailleurs, le titre de la « personnalité médiatique » revient au ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, « qui, alors que le milieu des médias et de la production télé sont en crise, a dû se prononcer à plusieurs reprises sur le sujet », note l’équipe de l’émission.

La journaliste de Radio-Canada Émilie Dubreuil mérite quant à elle le prix du meilleur reportage terrain pour « Les voisins du Travel Inn : Dans le Maine, on ne s’occupe pas des fous », qui a été réalisé peu après la tuerie de Lewiston, en octobre dernier. La fusillade avait fait 18 morts et une dizaine d’autres blessés, causant une onde de choc dans la municipalité.

Au Journal de Montréal, les journalistes du Bureau d’enquête Annabelle Blais et Dominique Cambron-Goulet sont de leur côté sacrés champions en matière d’enquête journalistique, afin de souligner « les répercussions de leur enquête sur la gestion des dépenses des dirigeants de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) ».

Le prix de « dérapage médiatique » de l’année va quant à lui à « l’obsession des médias pour Denis Coderre », l’ancien maire de Montréal qui a fait beaucoup parler de lui récemment après avoir évoqué qu’il briguerait la direction du Parti libéral du Québec (PLQ), en janvier dernier.

Dans la catégorie « création de contenu », les honneurs vont à l’intervenante de proximité et psychosociale Annie Archambault, alias Surleborddelaligne, qui « déconstruit les mythes sur l’itinérance grâce à ses vidéos publiées sur TikTok ».

Pour leur contribution à la couverture du conflit entre le Hamas et Israël « de l’intérieur », le photographe palestinien Motaz Azaiza, la cinéaste palestinienne Bisan Owda et la journaliste palestinienne Plestia Alaqad sont quant à eux nommés dans la catégorie « reportage international ».

Le prix de la meilleure série documentaire va à Marie-Christine Bergeron et Maxime Landry pour « Père de 100 enfants ». C’est enfin le journaliste Jean Bourbeau et la communicatrice Laïma A. Gérald, qui collaborent tous deux à Urbania, qui ont remporté le prix de la relève.