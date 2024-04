Cette année encore, La Presse a fait belle figure au prestigieux Concours canadien de journalisme, remportant trois prix lors du gala présenté vendredi soir, à Toronto.

« Ces prix font plaisir, car ils récompensent à la fois le travail de terrain, la profondeur et l’originalité », s’est réjoui François Cardinal, éditeur adjoint et vice-président Information de La Presse, qui a tenu à féliciter tous les lauréats.

IMAGE LA PRESSE Prix Stuart M. Robertson pour la nouvelle de dernière heure : le travail des journalistes de La Presse a été reconnu pour leur couverture de la tragédie dans une garderie de Laval, en février 2023

IMAGE LA PRESSE Prix Joan Hollobon pour le journalisme spécialisé : Ariane Lacoursière pour son travail sur les inégalités en matière de soins de santé au Nunavik

IMAGE LA PRESSE Sport : Alexandre Pratt pour ses chroniques sur un groupe de hockeyeuses des Laurentides qui ont joué en France, sur des joueurs de hockey québécois apparaissant à leur insu sur des timbres dans le monde entier ainsi que sur l’organisation d’évènements majeurs pour le sport féminin 1 /3





Les artisans de l’information de La Presse ont notamment reçu le prix Stuart M. Robertson, qui récompense le traitement d’une nouvelle de dernière heure, pour leur couverture du jour où un chauffeur d’autobus a embouti une garderie de Laval, tuant deux enfants.

Le prix pour la nouvelle de dernière heure fait particulièrement plaisir, étant donné qu’il a nécessité un intense travail d’équipe, sous pression, dans des circonstances difficiles. François Cardinal, éditeur adjoint et vice-président Information de La Presse

En effet, huit journalistes et la chroniqueuse Isabelle Hachey étaient nommés pour leur travail lors du 8 février 2023.

Avec ses textes sur les inégalités marquées en matière de soins de santé dans les villages du Nunavik, dans le Nord-du-Québec, la journaliste Ariane Lacoursière a quant à elle été récompensée du prix pour le journalisme spécialisé.

Le chroniqueur sportif Alexandre Pratt a été auréolé du prix dans la catégorie « Sport », notamment pour son texte portant sur un groupe de hockeyeuses des Laurentides qui ont joué devant des centaines de personnes en France. Sa chronique sur des joueurs de hockey québécois apparaissant sur des timbres dans le monde entier, de même que son appel aux collèges et universités pour qu’ils organisent un évènement majeur autour des sports féminins, ont également contribué à l’obtention du prix.

Avec ses trois prix, La Presse obtient, ex æquo avec le Toronto Star, la deuxième récolte en importance, derrière le Globe and Mail, cité sept fois. The Brandon Sun et The Narwhal ont tous deux reçu deux prix – au total, vingt-trois récompenses ont été remises.

Une première

À l’occasion de sa 75e édition, le Concours canadien de journalisme acceptait pour la toute première fois des candidatures dans des langues autres que le français ou l’anglais. Ainsi, dans la catégorie « sujet spécial », c’est la publication en langue chinoise Sing Tao qui a été récompensée. Dans la série Embracing Canada, les journalistes établis à Vancouver et à Toronto ont examiné les défis auxquels est confrontée la deuxième vague d’immigrants venus de Hong Kong.

Quant au prix du journaliste de l’année, qu’avait remporté la chroniqueuse Isabelle Hachey l’année dernière, il a été remis à Doug Saunders, du Globe and Mail. Ce dernier a aussi gagné le prix Norman Webster pour le reportage à caractère international.

Des journalistes et chroniqueurs de La Presse étaient aussi finalistes quatre autres fois, notamment dans la catégorie du projet de l’année pour une série de textes portant sur la crise du logement abordable au Québec. C’est finalement le Globe and Mail qui a été récompensé grâce à son enquête sur le système problématique d’accès à l’information du Canada.

Pour leur couverture terrain en Ukraine, le photographe Martin Tremblay et la chroniqueuse Isabelle Hachey avaient été sélectionnés dans les catégories « Reportage photo » et « Reportage à caractère international ». Enfin, le journaliste d’enquête Tristan Péloquin était en lice pour l’obtention du prix George Brown pour grande enquête pour avoir disséqué les retombées environnementales d’une décharge illégale à Kanesatake.

