(Longueuil) Trois véhicules ont été incendiés dans l’arrondissement Saint-Hubert, à Longueuil, dans la nuit de jeudi à vendredi. L’évènement n’a fait aucun blessé, mais la police a ouvert une enquête.

La Presse Canadienne

Selon le Service de police de l’agglomération de Longueuil, l’incendie qui a touché les véhicules s’est déclaré vers 0 h 45 dans le stationnement d’un commerce du chemin Chambly.

Le corps policier longueuillois possédait peu de détails vendredi matin, mais indiquait tout de même que « les évènements (lui) laissent croire qu’il s’agirait d’un incendie de nature criminelle ».

Les flammes n’ont fait aucun blessé et n’ont pas non plus endommagé le commerce à proximité.

Un périmètre de sécurité a été mis en place pour permettre l’analyse de la scène.

Vendredi matin, la police longueuilloise ne rapportait aucune arrestation en lien avec cet incident.