(Sainte-Martine) Un septuagénaire a été gravement blessé en faisant une sortie de route, en début d’après-midi, à Sainte-Martine, en Montérégie, rapporte la Sûreté du Québec (SQ).

La Presse Canadienne

Aux alentours de 13 h 45, les policiers patrouilleurs de Beauharnois-Salaberry ont été appelés à intervenir sur la route 138, dite boulevard Saint-Jean-Baptiste Ouest, à Sainte-Martine, en raison d’une collision.

Selon les premières informations recueillies par les policiers, une berline circulant en direction est, sur la route 138 aurait dévié de sa voie pour une raison qui reste encore à déterminer.

La SQ relate qu’une légère collision serait survenue avec un véhicule de type VUS circulant en direction de l’ouest. Ce second véhicule aurait tenté d’éviter une collision frontale. C’est par la suite que le conducteur de la berline, un homme septuagénaire, aurait fait une sortie de route.

Il a été évacué vers un centre hospitalier pour des blessures graves, et l’on craint pour sa vie.

Une enquête est en cours et un policier formé en enquête collision a été dépêché sur les lieux afin d’établir les causes et circonstances de l’accident, précise la SQ.

La route 138 est fermée dans les deux directions, ainsi que la 203.