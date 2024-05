Même si la juge Joëlle Roy a commis plusieurs erreurs en imposant une peine très clémente à un homme qui avait attaqué un ancien enquêteur du SPVM, la Cour d’appel du Québec maintient sa décision. Le jeune assaillant s’en tire avec une peine deux moins élevée que ses complices.

L’ancien policier Pietro Poletti a subi une violente raclée à son domicile en juin 2020, alors qu’il était avec sa mère de 82 ans. Trois hommes sont débarqués à l’improviste en frappant l’ex-enquêteur à coups de pied et de poing, et même à coups de brique et de balai à neige. Pietro Poletti a été très amoché. Un assaillant a fermé une porte sur la vieille dame.

Mitchaino Bruno et Yadley Deutz-St-Jean ont écopé de 9 et 8 ans de pénitencier par le juge Alexandre Dalmau. Mais devant la juge Joëlle Roy, le troisième assaillant, Sandel Pierre, a eu plus de chance : il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement, alors que la Couronne en réclamait le double.

La juge de la Cour du Québec avait relevé d’étonnants arguments dans sa décision, par exemple en soulignant que les agresseurs n’avaient rien volé, n’avaient pas utilisé d’autres objets à portée de main pour attaquer la victime et que M. Poletti avait subi des blessures « mineures ».

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Pietro Poletti avait reçu des coups de brique au visage

Dans une décision rendue jeudi, la Cour d’appel a confirmé la peine imposée. La Couronne réclamait maintenant une peine de six ans. Le jugement énumère toutefois plusieurs erreurs de « principe » commises par la juge Joëlle Roy de la Cour du Québec.

En premier lieu, la juge a dit ne pas croire aux « fourchettes de peine » (un condensé des peines minimales et maximales déjà infligées servant de guide aux juges, sans être un carcan). Elle a ensuite refusé de tenir compte des peines déjà prononcées en matière d’invasion de domicile avec violence. Une erreur, selon la Cour d’appel, puisqu’elle a ainsi omis de tenir compte du « principe de parité » des peines.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La juge Joëlle Roy en 2016

La juge Roy a aussi affirmé que le principe d’individualisation était le « principe cardinal » en matière de peine. La Cour d’appel lui rappelle cette règle de base : le principe fondamental est plutôt la « proportionnalité » de la peine par rapport à la gravité du crime et la responsabilité du délinquant, alors que l’individualisation est un principe secondaire.

Mais dans des motifs distincts, le juge Martin Vauclair est plus nuancé que ses collègues : la juge Roy pouvait « exprimer son insatisfaction » face au concept de « fourchettes de peine ». Et il n’est pas nécessaire, selon lui, d’accorder une « importance exagérée » au choix des mots de la juge par rapport à ces principes.

Quand un juge impose une peine, il doit tenir compte des facteurs atténuants et aggravants. Ici, la juge Roy n’a axé sa décision que sur les circonstances permettant d’atténuer la responsabilité de l’accusé. D’importants facteurs aggravants, dont la préméditation de l’attaque et le fait qu’il s’agit d’une criminelle commune ont été omis, souligne la Cour d’appel.

« Or, là aussi, le droit est clair : le juge de la peine est tenu de prendre en considération non seulement les circonstances atténuantes, mais également les circonstances aggravantes », rappelle le juge Frédéric Bachand.

Néanmoins, il n’est pas « justifié » d’infliger une peine plus sévère à Sandel Pierre, conclut la Cour d’appel. Les juges soulignent que la peine de 4 ans demeure au « seuil inférieur » de la fourchette. Ensuite, même s’il y a plusieurs circonstances aggravantes, les circonstances atténuantes sont importantes, surtout le très jeune âge de l’accusé (18 ans).

« Il s’ensuit que l’accent doit également être mis sur l’objectif de réinsertion sociale, ce qui est d’autant plus pertinent, le dossier démontrant un certain potentiel de réhabilitation chez l’intimé », conclut la Cour d’appel.

Seul changement à la décision : Sandel Pierre devra fournir son ADN. La juge Roy a en effet commis une autre erreur en ne donnant pas suite à la demande de la Couronne à cet effet.

Me Philippe Vallières-Roland et Me Julien Fitzgerald pilotent le dossier pour le ministère public, alors que Me Kristina Markovic défend le délinquant.