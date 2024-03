Un total de 10 jours de festival, 164 films, de près de 50 pays, dont plus de la moitié sont réalisés ou coréalisés par des femmes : cette 42e édition du Festival international des films sur l’art sera faste, plurielle et frondeuse. « Le FIFA, plus que jamais, fait place aux voix féminines, aux pensées en marge, aux esprits frondeurs », se félicite son directeur général et artistique Philippe U. del Drago. Voici six moments phares à ne pas manquer.

Regards inédits de femmes

IMAGE TIRÉE DU FILM BAB SEBTA DE RANDA MAROUFI, FOURNIE PAR LE FIFA Carte blanche à l’Institut du monde arabe à Paris, qui propose une sélection de films réalisés par une nouvelle génération de réalisatrices.

L’Institut du monde arabe à Paris (IMA), à qui l’on confie pour la deuxième année un volet « carte blanche » du festival, braque ses projecteurs sur de jeunes réalisatrices issues du monde arabe et de l’Iran. Alors que les droits et la place des femmes sont particulièrement malmenés par les temps qui courent, cette nouvelle génération de réalisatrices (Yasaman Hasani, Tara Najd Ahmadi, Chloé Mazlo, etc.) propose dans cette série de films inédits en Amérique du Nord une vision actuelle et avant-gardiste de l’Arabie saoudite, du Liban, du Maroc, de la Palestine et aussi de l’Iran.

Regards de femmes : Carte blanche à l’Institut du monde arabe, dimanche 17 mars au Cinéma du Musée, à 20 h

Une nouvelle nuit du court

IMAGE TIRÉE DU FILM PERSÉPHONE D’ÉMILIE RACINE, FOURNIE PAR LE FIFA Première nuit du court au FIFA cette année

C’est une première pour le FIFA : une nuit consacrée au meilleur du court métrage sur l’art. De 19 h à 23 h, on nous promet dans cette programmation spéciale un véritable voyage autour du monde, du Mexique à Singapour en passant par la Grèce et l’Australie, pour explorer une panoplie de thèmes : voyage spirituel, performance dans une île déserte, espace théâtral expérimental. Cette nuit qui promet est présentée en partenariat avec le festival Courts d’un soir.

La nuit du court, le samedi 16 mars à l’Université Concordia, à 19 h

Marathon de danse

IMAGE TIRÉE DU FILM SAINT-RÉMI DE SIMON VERMEULEN, FOURNIE PAR LE FIFA La nuit de la danse est de retour.

C’est un rendez-vous : un marathon de projections célébrant des artistes de l’univers de la danse du monde entier. Ce véritable happening, en présence de nombreux réalisateurs, dont Mistaya Hemingway, Kaveh Nabatian et Cécile Rogue, entre autres, est présenté en partenariat avec le Regroupement québécois de la danse, Danse Danse et Ballets Jazz Montréal.

La nuit de la danse, le jeudi 21 mars au Théâtre Outremont, à 19 h.

Concert visuel sur le thème de l’exil

PHOTO ROBERT LEROUX, FOURNIE PAR LE FIFA Suzie LeBlanc dans Mouvance, une exploration sur le thème de l’exil

Baptisé Mouvance et présenté en salle uniquement (seuls les courts métrages seront offerts en ligne), ce projet multimédia propose une exploration sur le thème du déracinement en général, en Acadie en particulier. Porté par les mots du poète Gérald Leblanc, la voix de Suzie LeBlanc (accompagnée ici par Norman Adams au violoncelle et Pierre-André Doucet au piano), et mis en musique par Jérôme Blais, le projet, d’abord présenté sous forme de spectacle, s’est ensuite matérialisé en six courts métrages, produits par Renée Blanchar et réalisés par différents cinéastes acadiens. L’expérience présentée au festival, sorte de concert visuel, se veut immersive, au cœur de l’âme acadienne.

Mouvance avec Suzie LeBlanc, le samedi 16 mars au Théâtre Outremont, à 19 h 30

Hommage à Roméo et Juliette

PHOTO VINCENT PONTET, FOURNIE PAR LE FIFA Hommage à Roméo et Juliette avec un programme double au festival cette année

Les coulisses, puis le spectacle. C’est un peu ce qu’on nous propose ici, avec un programme double autour de la production de Roméo et Juliette de Charles Gounod, à l’Opéra national de Paris. Dans un premier temps, le documentaire Roméo, Juliette, Thomas et les autres nous ouvre les portes de l’envers du décor, directement dans les répétitions, en compagnie du metteur en scène Thomas Joly. Dans un deuxième temps, on nous propose la captation de cette grande production.

Roméo et Juliette : Carte blanche à l’Opéra national de Paris, le dimanche 17 mars, puis le 23 mars, au Cinéma du Musée

Retour sur une performance unique : Sisyphe

IMAGE FOURNIE PAR LE FIFA Sisyphe revient sur la performance physique et psychologique unique de l’artiste Victor Pilon.

Présenté en clôture du festival, le film Sisyphe revient ici sur la performance physique et psychologique unique de l’artiste Victor Pilon, qui, inspiré par Le mythe de Sisyphe de Camus, a déplacé 300 tonnes de sable pendant plus de 180 heures au Stade olympique, en 2021. On se souvient que le collègue Mario Girard, qui avait assisté aux dernières minutes de la performance à l’époque, avait souligné avoir vécu, comme les autres spectateurs, « des moments grandioses, des images bouleversantes et des instants relevant littéralement de la méditation ». Ce film-évènement, sur la musique du groupe montréalais Dear Criminals, nous rappelle cet exploit.

Sisyphe, le dimanche 24 mars au Cinéma du Musée à 19 h en présence de Victor Pilon, et le 31 mars au MNBAQ à Québec à 15 h 30

Le FIFA se tient du 14 au 24 mars à Montréal et du 16 au 29 mars à Québec.

En ligne du 22 au 31 mars

