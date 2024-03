On est conscients qu’il y a des séries qui plaisent plus que d’autres. Nos concepts partent d’un désir qu’on a à la base. Mais je ne suis pas forcément d’accord avec l’axiome selon lequel on fait d’abord quelque chose pour soi et on voit après si ça rencontre un public. La question est de savoir si on arrive à porter notre message autour de l’IA. Si on tape à côté, la réponse est non.